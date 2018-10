Barmuda fyller 18 år: - Her har folk funnet både kone én og to

19. oktober i år 2000 åpnet Barmuda dørene for aller første gang. De første årene var det Karlsen-søstrene som sto ved roret. De siste årene, 14 av dem som driver, og 12 som eier, har Jan Tore Fladvad styrt skuta med stødig hånd.

- Her har folk funnet både kone én og to, smiler han bak bardisken i første etasje, mens han kjemper mot en kaffetrakter som ikke hører etter.

Søndagskongen

Fenomenet «cavasøndag» har med årene blitt godt innarbeidet hos tørste trondhjemmere. Allerede i 2008 ble konseptet med flasker med bobler til lave priser skapt hos Barmuda, og ti år senere er det fortsatt full fest på ukens siste dag.

- Øl og vin er kjerneprodukter, og ikke noe å ha rabatt på. Men bobler er fest og gir en positiv stemning, sammenlignet med den daffe flatfylla du kan få av øl.

- Men vi hadde ikke forutsett at vi ville selge 400-500 flasker per kveld!

Tradisjonelt har søndag vært bransjens egen festdag. Det er den ennå, men det er ikke bare folk fra utelivet som kommer for noen bobler. Studenter tar gjerne første kveldsskift, og i elleve-tiden dukker bransjefolka opp.

- Sist søndag var baren full av US Marines. Det er klart, folk trekker folk. Mange har prøvd å kopiere konseptet, men uten hell, mener Fladvad.

Dobbeltdo ble sexdo

Høydepunktene gjennom årene har vært mange. Fladvad trekker spesielt fram den gangen cavasøndagen fikk sin egen sang, undertegnet Anders Jektvik, med låta «Cava». Og ikke minst da en fuktig kveld på Barmuda endte opp som en sexnovelle i magasinet Cupido.

- Bartenderen vår kjente seg igjen, så det var en virkelig hendelse. Et par kom ut av handikaptoalettet etter en hyrdestund, og ble møtt av bartenderen som spurte: «Va det ålreit for hu også?»

Er du edru og på jobb på et utested, får du oppleve litt av hvert. Og det har de virkelig gjort på Barmuda også. Det som startet som en spøk under ombyggingen av toalettene i andre etasje, har mer eller mindre blitt en realitet.

- Selv om vi boltet fast toalettene, knakk skålene. Jeg skjønte etter hvert at det var fordi folk hadde sex der, og at det gikk litt hardt for seg, begynner Fladvad.

- De nye toalettene vi bygde fikk så små avlukker, og for å unngå at damene skulle få for mange hodeskader, slo jeg rett og slett ned veggen mellom to av toalettene. Det begynte som en spøk, men i realiteten har dobbeltdoen nå blitt til en sexdo.

Fra chai latte og røkelse til DJ og partyplass

Samme år som cavasøndagen ble født, ble også et annet skille i historien skapt. Først da ble en DJ-bås flyttet inn i lokalet, og utestedet ble for alvor et partysted.

- Før den tid var det mer som en kafé med chai latte, røkelse og yogafolk, forklarer Fladvad med glimt i øyet.

Nøkkelen til å overleve i hele 18 år i en bransje som ofte preges av hyppige utskiftninger, mener Fladvad er å bevare det som fungerer, og heller forandre litt for litt.

- Selv om vi gjør noen endringer, skal gjestene kjenne seg igjen. Aller helst skal de ikke merke det.

- Og så er vi rett og slett en bra sjenkeplass. En stor styrke er å ha en stabil stab, som ikke blir til hodeløse høns, uten rutine, når det står på som verst på en solskinnsdag på Solsiden.