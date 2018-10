13 ting som skjer i Trondheim i helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her tar vi med 13 av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Synlig syklist #2

Hvor: Ytre Kongsgård

Når: Torsdag, mellom klokken 16.00 og 17.30

Husk gode lys på sykkelen i høstmørket! Mange sykler dessverre uten lovpålagte lys, både til ulempe og fare. Syklistene Trondheim vil denne dagen dele ut gratis lys, og politiet vil også være til stede - ikke for å bøtlegge, men å informere.

Operafest

Hvor: Olavshallen Store sal

Når: Torsdag, klokken 19.30

Trondheim Symfoniorkester inviterer til Operafest med orkester, kor og solister. Dette blir en festaften med masse vakker musikk, flott sang og god stemning. De byr på kjente og kjære høydepunkter, seriøse, morsomme og uhøytidelige utdrag fra operalitteraturen. Solistene får utfolde seg i sine favorittarier, duetter og ensembler. Les mer på trd.events.

Rockklubben med Jump og Frank Fiasko

Hvor: Rockheim

Når: Torsdag, fra klokken 20.00

På rockklubben torsdag kommer Jump og Frank Fiasko and Nobody's perfect.

Jump er et opprinnelig Steinkjer-band som var veldig populært på slutten av 80-tallet. Frank Fiasko and Nobody's Perfect vant blant annet Trøndersk Mesterskap i Rock i 1984. Torsdag spiller de på Rockheim, les mer på trd.events!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Torsdag og fredag, ulike tidspunkt

Torsdag kan du dra på førpremiere på høstens storfilm, «Mordene i Kongo». Der blir det også et unikt foredrag av de tidligere VG-journalistene Linn K. Yttervik og Kristian Helgesen før filmen. Yttervik og Helgesen dekket saken for VG i Kongo. Les mer på trd.events!

I tillegg kan du på fredag se den vanlige premieren på følgende filmer: «Mordene i Kongo», «Cold War», «Dogman», «Halloween» og «Småkrypenes magiske hage».

Trondheim Open

Hvor: Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K)

Når: Fra fredag

Trondheim Open gir et innblikk i byens profesjonelle kunstliv og synliggjør den lokale kunstscenen. Årets program strekker seg over ti dager hvor publikum inviteres til å komme på baksiden, møte kunstnerne og oppleve kunsten fra en annen vinkel.

Trondheim Opens infobase, kafé og samlingspunkt finner sted på K.U.K (Kjøpmannsgata 36/38) og holder åpent hver dag i festivalperioden. Les mer om programmet på trd.events!

Konsert: Eva Weel Skram

Hvor: Olavshallen Store sal

Når: Fredag, klokken 19.30

Helt siden Eva begynte å synge på morsmålet etter deltagelsen i «Hver gang vi møtes», har det gått slag i slag for Sogndalsjenta, med mange høydepunkt de siste årene. Fredag kommer hun til Olavshallen, les mer på trd.events.

Konsert: Thomas Dybdahl

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Fredag, klokken 21.00

Rogalendingen Thomas Dybdahl returnerer til Samfundet, med nytt band og nytt album. Her er det enda ledige billetter. Vil du derimot få med deg Cezinando på samme sted og til samme tid på lørdag, må du forhøre deg med noen om de har en billett til overs - den konserten er utsolgt.

Festningen parkrun

Hvor: Kristiansten Festning

Når: Lørdag, klokken 09.30

Denne helga starter et nytt, ukentlig arrangement på Festningen! Hver lørdag morgen klokken 09.30 kan du være med å gå, jogge eller løpe en 5 km lang løype. Startområdet ligger i det nordlige området av parken ved Festningen.

Dette blir den fjerde parkrun som etableres i Norge etter Oslo, Stavanger og Bergen. Parkrun er et verdensfenomen som begynte i England. Hver lørdag arrangeres det flere tusen parkrun løp rundt omkring i Europa, USA og Australia!

Halloween-helg på Vitensenteret

Hvor: Vitensenteret

Når: Lørdag og søndag

I samarbeid med Arctic Skeletons og Kunnskapsbyen Trondheim vil hele helgen være full av lærerike aktiviteter. Les mer om programmet på trd.events!

Noahs fakkeltog mot pels 2018

Hvor: Oppmøte Tordenskjoldparken

Når: Lørdag, oppmøte klokken 16.30

Noahs fakkeltog mot pels har 15-årsjubileum i år. Regjeringen har lovet å forby pelsdyroppdrett innen 2025, og årets fakkeltok blir et seierstog. Likevel kjemper Noah for at denne endringen skal komme så fort som mulig. Les mer på trd.events.

Henriette Steenstrup & John Brungot: Åpent forhold

Hvor: Olavshallen Store sal

Når: Lørdag, klokken 18.00 og 20.30

«Briljant», «gnistrende» og «uten dødpunkter» er anmeldernes dom over Henriette Steenstrup og John Brungots humorshow «Åpent forhold». På lørdag kommer de Olavshallen! Les mer på trd.events.

Konsert: Jarle Bernhoft & The Fashion Bruises

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag, konsertstart 21.00

Jarle Bernhoft og The Fashion Bruises kommer til Byscenen både fredag og lørdag, men førstnevnte konsert er utsolgt. Dermed blir det ekstrakonsert lørdag kveld! Dørene åpner klokken 20.00, og aldersgrensa er 18 år.

Ranheim - Lillestrøm

Hvor: Extra Arena

Når: Søndag, kampstart 18.00

Ranheim tar imot Lillestrøm på hjemmebane søndag klokken 18.00. Klokken 20.00 samme kveld spiller Rosenborg mot Brann - noe som kommer til å bli spennende!