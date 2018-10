14 ting som skjer i Trondheim i helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her tar vi med 14 av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Ugress 2018

Hvor: Ulike steder i Trondheim

Når: Onsdag til lørdag



Ugress er en årlig kulturfestival med fokus på litteratur. Her arrangeres blant annet litterære samtaler, diskusjonspaneler og litteraturprosjekter, gjerne i samarbeid med andre kunstaktører, etablerte aktører og institusjoner i Trondheim. Les mer om programmet på trd.events!

P3aksjonen 2018

Hvor: Solsiden

Når: Onsdag til søndag

P3aksjonen er NRK P3s bidrag til TV-aksjonen, som i år går til Kirkens Bymisjon og deres arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn.

Ronny Brede Aase, Markus Neby, Vida Lill Berge og Adelina Ibishi fra «P3morgen» og «Norske Tilstander» sender 100 timer radio, TV og nett direkte fra Solsiden i Trondheim. I løpet av fire døgn får de besøk av de fem gjesteprogramlederne Jonis Josef, Vita & Wanda, Matoma og MYRA. I tillegg kommer andre gjester innom, og selvfølgelig blir det livekonserter på kveldstid! Les mer på trd.events.

Rosa sløyfe-løp

Hvor: Trondheim sentrum

Når: Torsdag, løpsstart klokken 19.00

Det siste løpet av alle Rosa sløyfe-løpene i 2018 er i Trondheim, og start og mål er ved Nidarosdomen. Årets løype er flatere og i hovedsak langs Nidelven, med start og målområde som i fjor, foran Nidarosdomen. Løypa er tilgjengelig både for løpere og rullestolbrukere. Løpsstart er klokken 19.00, med felles oppvarming og underholdning fra rundt klokken 18.45. Les mer på trd.events!

Konsert: Det Betales

Hvor: Olavshallen

Når: Fredag, konsertstart klokken 19.00

Det Betales fra Drammen med Tor Henning Olsen i spissen, er kjent for de fleste etter mer enn 40 år med sin hyllest til The Beatles. De har spilt mer enn 50 konserter på The Cavern Club i Liverpool, og blitt utropt av The Beatles første manager Alan Williams til «The Best Beatles tribute band in the world». Fredag kveld kan du oppleve dem i Olavshallen! Les mer på trd.events.

Rush After Dark

Hvor: Rush Trampolinepark

Når: Fredag, klokken 20.00 til 22.00

Fredag arrangeres ny runde med Rush After Dark, der det i to timer blir discostemning med UV-lys, selvlysende maling og glowsticks. Det blir også DJ og konkurranser. Les mer på trd.events.

Konsert: Kristofa

Hvor: Bar Moskus

Når: Fredag, konsertstart klokken 21.00

Gjennom årene har Kristofa blitt sett på en en talentfull og spennende vokalist og låtskriver i Norge. Kristofa flyttet til Liverpool for å studere musikk på den kjente musikkskolen LIPA, også kjent som Paul McCartney- skolen i 2006. Hun vendte så tilbake til Trondheim for å satse på musikk for fullt. Siden har hun gitt ut en rekke singler som har blant annet har blitt spilt på NRK P1 og NRK P3. Fredag kveld kan du høre henne på Bar Moskus - les mer på trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Denne helga er det premiere på fem ulike filmer. Du kan enten se «Bad Times at the el Royale», «Grensen», «Kutoppen», «Rekonstruksjon Utøya» og «The Miseducation of Cameron Post».







Toilldag

Hvor: Midtbyen

Når: Lørdag, klokken 09.00 til 18.00