Partyfikseren: - Slik arrangerer du en vellykket fest

Han vil spre Hollywood-stemning til hele Norge, elsker glam, bobler og glitter, og har et liv som ifølge ham selv går i 890 kilometer i timen.

– Mandager besøker jeg min bestemor. Fra tirsdag til søndag er det eventer hver dag, sier Per Christian Aastveit (33).

Han er bedre kjent som «Partyfikser PC» og Sørlandets VIP-sjef, og har de siste seks årene arrangert åpningsfester, kundekvelder, hjemmefester, julebord og festivalen Palmesus ved siden av fulltidsjobben som kokk.

– Jeg blir fornøyd av å se andre kose seg, og synes det er veldig viktig å glede andre, sier festplanleggeren.

Da han debuterte som kjendisreporter og gjest i TV 2-satsingen «Stian Blipp Show» tidligere i år tok det helt av, og han har blant annet sin egen YouTube-kanal.

Festekarrieren hans begynte da han hadde læretiden sin på hotel Continental i Oslo.

– Der ble jeg kjent med alt som kan krype og gå, og var med på alle hotte festene, med Robbie Williams og alt du kan tenke deg.

Vi har bedt partyfikseren dele sine beste tips for en vellykket hjemmefest:

Invitasjoner

– Hvis jeg inviterer til fest, er starttidspunkt fra klokken syv og utover en fin tid.

Invitasjoner bør sendes både i posten og på Facebook, mener partyfikseren. Gjerne rundt to uker før festen.

– Fine invitasjoner er gøy å lage, og fint å få. Gjerne med et bilde, og pakk dem fint inn i konvolutten. Gjør litt utav det! Og be gjestene om å svare innen en satt dato, så man vet hvor mange man skal beregne mat og drikke til.

I tillegg oppretter gjerne Per Christian et lukket event på Facebook.

– Der kan man skrive litt mer om hva som skjer.

Rød løper-faktor

Det er viktig at det ser ut som det skal være fest.

– Inngangspartiet er sabla viktig uansett hvor man har festen. Gjestene skal tenke: «Wow! Her var det fint!». Jeg hadde glatt kjørt på med rød løper, fakler, og ballonger i inngangspartiet på en hjemmefest.

En slik rød løper kan du også ha hjemme, mener festplanleggeren:

Ellers bør resten av lokalet også se fint ut.

– Åjajajajaja! Det legger jeg alltid vekt på. Man må lage det skikkelig fint. Og så er det fint om ikke alle kan sitte, det blir litt sånn kleint. Det er bedre om noen står og noen sitter, slik at det blir sirkulasjon og man kan gå rundt og mingle.

Et annet tips er en «pressevegg» hvor folk kan bli tatt bilde av.

– Jeg er glad i å ha Insta-konkurranse, med hvem som legger ut det beste bildet fra presseveggen. Man må ha litt gøye leker. Det gjør susen.

En lignende pressevegg som dette kan man også ha hjemme, mener Per Christian:

Velkomstdrink

– Det må alle få. Man MÅ ha en god velkomstdrink, enten champagne, andre bobler eller cocktail. Det er sabla viktig. Det finnes mye god øl, men jeg liker mest glam og glitter og fjonge ting.

Beautybag

– Jeg er glad i å lage beautybager når jeg inviterer. Det er litt gøy, særlig hvis det er rundt tall. Man må kjøre på, og være litt vill og vågal når man først inviterer! mener Per Christian.

Skal det for eksempel være jentefest, har han gjerne mobildeksler, litt sminke, moteblader og parfymer i posen.

Tema

– Min favoritt er Hollywood- eller gladiator-fester! På en Hollywood-fest kan man kle seg opp som Hollywood-stjerne, med masse champagneflasker, filmplakater og annen kul pynt. På gladiator-fester er det mange fine kostymer.

Partyfikseren tror gjestene kommer lettere i prat på temafester.

– Ofte ser jeg at folk er litt mer løsslupne når de kler seg ut, at de prater litt lettere. Kommer man i skjorte, er det mer stivt i starten.

Kleskoden bør være casual om man velger ikke å ha tema på festen.

– Man kan jo komme som man vil, men kanskje kle seg litt opp i bursdag. For den som inviterer er det viktig å tenke at folk ikke føler press på å kjøpe nytt antrekk til festen.

Servering

Man må ikke servere mat på hjemmefest.

– Neeei, men jeg synes et fint tapasbord, kanapeer er kjempefint. En pizza fra Pizzabakeren slår jo alltid an, for den saks skyld. Man trenger ikke en trerettersmiddag, men litt snacks må man uansett ha.

I tillegg bør man alltid ha chips, smågodt og en stor kake med navnet til verten på, om man arrangerer bursdagsfest.

Musikk og prat

Ut av høyttalerne bør det komme god dansemusikk.

- Alt fra rølpemusikk til house. På mange fester blir jo Staysman og Kygo mye spilt. Det er bra festemusikk. Har man god musikk, blir festen alltid bra.

Men folk skal også kunne snakke på fest. Men kanskje ikke om alt?

– Jeg har vært på fester der man snakker om politikk og sånn, da blir det jo fort litt sånn kranglestemning, kanskje.

Gjester

Alle har nok ikke plass til like mange gjester som Per Christian hadde i sin egen 30-årsdag.

– Da var det vel cirka 4–500 gjester. Blir man tretti, for eksempel, må man i alle fall invitere alle man kjenner. Slå på stortromma, lei inn kule artister hvis man har budsjett til det, man blir bare tretti en gang!

Det er uansett viktig å ha forskjellige folk, så gjestene kan bli kjent og mingle litt.

– Man kan gjerne invitere folk man har sett på byen og blitt litt kjent med, sier Per Christian.

Hvis ikke alle kjenner alle, mener han at verten bør fortelle litt om hver gjest.

– Så blir alle litt kjent. Jeg tror at om man har gode mennesker der, blir festen kjempebra. At folk koser seg er viktig. Med godt humør blir det fest uansett!