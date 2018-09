13 spennende ting du kan gjøre i Trondheim i helga

Jubileumskonsert – 200 år med militærmusikk

Hvor: Nidarosdomen

Når: Torsdag, klokken 19.00 til 21.00









I 200 år har Luftforsvarets musikkorps utgjort kjernen i det profesjonelle musikklivet i Trondheim. Dette skal feires med en storstilt konsert hvor mange av de klassiske musikkreftene i byen deltar. I Nidarosdomen skal Nidarosdomens domkor, blåsere fra Trondheim symfoniorkester og Luftforsvarets musikkorps levere en konsert som kaster glans over byens musikalske historie. Les mer på trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt









Denne helga er det premiere på fire ulike filmer hos Trondheim Kino. Du kan enten se «Månelyst i Flåklypa» med sjarmørene Solan og Ludvig, dramaet «Når jeg faller», kulinarisk kino med «Ramen Shop», eller skrekkfilmen «The Nun».

Forskningstorget i Trondheim

Hvor: NTNU Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet

Når: Fredag og lørdag









I år arrangeres Forskningstorget på Kalvskinnet for første gang. Hvert år kommer om lag 7 000 barn og unge til Trondheim sentrum for å være med på Forskningstorget, og i år er det over 20 engasjerende aktiviteter fordelt på to store telt. Der kan besøkende delta i ulike eksperimenter og forskningsaktiviteter! Fredag er det tilrettelagt for barne- og ungdomsskoler, på lørdag er det åpent for alle. Begge dagene holder Andreas Wahl, kjent fra programmene Med livet som innsats og Folkeopplysningen, åpningsshow! Les mer på trd.events.

Etterlengtet tilbud gir resultater: Stadig flere reiser med nattbuss i Trondheim Etter at studenter, ungdom og honnør fikk nattbuss inkludert i periodebillettene, har 20 prosent flere reist kollektivt på natta.

Loveshack – Jubileumskonsert

Hvor: Byscenen

Når: Fredag, konsertstart 22.00

Loveshack har spredt sitt glade festbudskap siden 1998, og er din musikalske tidsmaskin tilbake til 80-tallet. De garanterer låter fra artister som Prince, Europe, Van Halen, Journey, Roxette og A-ha. Dørene åpner klokken 21.00, og aldersgrensa er 18 år. Les mer på trd.events!

Alice i Eventyrland

Hvor: Kultursenteret Isak

Når: Fredag til søndag

Bli med Alice ned kaninhullet til Eventyrland i en nyskrevet familiemusikal av Jakob Godø Nordli, som inkluderer nyskrevet musikk av Jakob Godø Nordli og Christian Ingebrigtsen (fra A1) og nyarrangert musikk.



Det er forestillinger både fredag, lørdag og søndag, og du kan lese mer på trd.events!

Tusvik & Tønne på oppdragelsesreise

Hvor: Olavshallen

Når: Fredag og lørdag, ulike tidspunkt









Showet har fått strålende anmeldelser etter premieren på Latter. Showet er oppfølgeren til publikums- og kritikersuksessen «Tusvik & Tønne – skammer seg!», som solgte ca. 20.000 billetter fordelt på ca. 50 forestillinger samme sted. Det er to forestillinger både fredag og lørdag.

Åpen brannstasjon Trondheim

Hvor: Hovedbrannstasjonen

Når: Lørdag, klokken 11.00 til 14.00









Besøk Bjørnis og brannfolkene på hovedbrannstasjonen! Her får barna lære om brannsikkerhet på en morsom måte, og kanskje kan de voksne plukke opp et tips eller to også? I tillegg får du møte feierne, ambulansepersonell, el-tilsynet og Sivilforsvaret. Det blir kiosksalg og aktiviteter for store og små. Les mer på trd.events.

WOX Trøndelag

Hvor: Vassfjellet

Når: Lørdag

For første gang arrangeres et digert hinderløp i Vassfjellet! Her blir det en 8 kilometer lang løype med gjørme, vann, stigning, myr, skog og fjell. Her vil du møte både naturlige hindre og en god del andre utfordrende hindre, slik at du får utfordret deg på alle mulige måter. Totalt møter du faktisk over 40 hinder! Du må være påmeldt for å delta.

Anders (22) fra Trondheim til NM for å konkurrere om landslagsplass i FIFA - Jeg satser på å vinne alt i FIFA-NM. I ukene før konkurransen vil jeg nok spille fire-fem timer hver dag, sier Anders Green.

Konsert: Datarock

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag, konsertstart 22.00









Røde joggedresser, dansbare hits, elleville liveshow og generelt god stemning. Gutta står bak hits som «Fa-Fa-Fa», «Computer Camp Love» og «Give It Up», og flere av låtene er brukt i reklamer for Apple, Coca Cola og Google, i dataspill som FIFA-serien og «The Sims», samt i TV-programmer som «Jersey Shore» og «Chuck». I sommer slapp de singelen «Everything» fra albumet «Face the Brutality», med tilhørende musikkvideo, etterfulgt av remikser laget av bl.a. Lindstrøm & Prins Thomas, og Scattle. Dørene åpner klokken 21.00, og aldersgrensa er 18 år. Les mer på trd.events.

NM i turn

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Lørdag og søndag

NM i turn 2018 arrangeres I Trondheim Spektrum. På lørdag er det mangekamp og utdeling av kongepokal, og på søndag er det finaler i alle apparater. Les mer på trd.events.

Høst i hagen-dagen

Hvor: Ringve botaniske hage

Når: Søndag, klokken 11.00 til 15.00









Høsten er tid både for å høste av årets grøde og å forberede hagen for vinteren og neste år. Denne søndagen vil hagens gartnere, venneforening og flere grønne lag og foreninger demonstrere og gi gode tips om smått og stort av grønt og godt.

Det blir miniforedrag av hagens gartnere, med setting av blomsterløk, grønnsaksdyrking og høsting, og om kompostressurser. Motorsagkunstner Oliver Vogt vil også lage en skulptur i Arboretet. Les mer på trd.events!

«Insta-Heidi» med i ny sesong av Charterfeber TV3-programmet Charterfeber gjør comeback etter fem år. I årets sesong skal trønderen «Insta-Heidi» være med.

Liandagen 2018

Hvor: Lian

Når: Søndag, klokken 12.00 til 15.00

Dette er en dag for god mat og heder og ære til matfolk som fortjener det. Det blir delt ut en rekke priser og hedersbetegnelser, og Matveien på Liantunet fylles med høstens grøde fra Frosta. Det blir aktiviteter for barna som smudisykling, risting av eget smør og eggedosis-konkurranse. Sigrid fra @Bieffekten tar deg med inn i honningens verden, og rundt bålet blir det samtale med Liv G. Kongsten, som var hjelperen til Ingrid Espelid Hovig på fjernsynskjøkkenet og dama som «juksa litt». På stabburet blir det gresskarlyktutstilling med kunstner Inga Dalsegg. Les mer på trd.events!

Rosenborg - Sarpsborg 08

Hvor: Lerkendal Stadion

Når: Søndag, kampstart klokken 20.00

Rosenborg tar imot Sarpsborg 08 på hjemmebane denne søndagen, og Ranheim spiller borte mot Stabæk klokken 18.00.