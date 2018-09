15 ting som skjer i Trondheim i helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her tar vi med hele 15 av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Fortellerfestival

Hvor: Litteraturhuset

Når: Torsdag til lørdag

Midtnorsk fortellerforum ønsker å arrangere en liten fortellerfestival med fokus på muntlige historiefortelling. Det blir kickoff med Storyslam ved Sellanraa hos Litteraturhuset på torsdag, etterfulgt av Kulturnatt fredag med historiefortelling i deres fortellerlavvo. Lørdag blir det også inspirerende historier og vegetarbuffet, som holdes hos Stammen. Les mer på trd.events.

Strikk og lytt Hvor: Trondheim folkebibliotek

Når: Torsdag, klokken 17.30 til 18.30 Er du glad i å hekle, sy eller strikke, og foretrekker å bli underholdt mens du holder på? Trondheim folkebibliotek inviterer til høytlesning av gode fortellinger og dikt. Det blir også servert kaffe og te, og du kan også komme for å lytte uten håndarbeid også!

Kulturnatt Trondheim 2018

Hvor: Hele byen

Når: Fredag og natt til lørdag

Kulturnatt er en årlig helaften hvor du kan oppleve smakebiter fra Trondheims mangfoldige kulturliv - helt gratis! Over 50 arrangører byr på over 150 små og store kulturarrangementer over hele byen. Plukk og miks fra en godteripose av opplevelser, oppdag steder du ikke har vært på tidligere og utforsk trondheimsnatta! Les mer om alle de ulike arrangementene på trd.events.

Bastard-festival 2018

Hvor: Teaterhuset Avant Garden

Når: Begynte tirsdag, og varer til søndag

Det er tid for en ny utgave av Bastard – Trondheim internasjonale scenekunstfestival! Teaterhuset Avant Gardens årlige festival tilbyr det nyeste og det dristigste vår tids teater kan by på. Årets program strekker seg fra forestillinger som presenteres én-til-én, til samtidsdans, tretti oppstemte ungdommer i feststemning, soloforestillinger, performance-teater med deltakende publikum, konseptuelle kunstprosjekter og mye annet. Les mer på trd.events.



Tammy T. i Provincialen

Hvor: Provincialen

Når: Fredag, fra klokken 20.30

Har du fått med deg at utestedet Provincialen har gjenåpnet, nyoppusset og med nytt konsept? Nå på fredag kommer den populære pianoentertaineren Tammy T. til utestedet for å for å skape liv og røre. Med seg har hun en rekke gjesteartister. Les mer på trd.events!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Nå på fredag har hele seks forskjellige filmer premiere hos Trondheim Kino. Du kan velge mellom dramaet «Don't worry, he won't get far on foot», «I can only imagine», dramaet «Leave no trace», action-sci-fi-filmen «Predator», thrilleren «Searching» og actionkomedien «The happytime murders».

Konsert: Anders Jektvik

Hvor: Byscenen

Når: Fredag, konsertstart klokken 21.00

Anders Jektvik slipper nytt album en uke før denne konserten, og dermed blir det slippfest på Byscenen! Om du er over 18 år kan du oppleve Jektvik på hjemmebane denne fredagen, og dørene åpner klokken 20.00. Les mer på trd.events.

Vazelina Bilopphøggers // Ølfestival

Hvor: Studentersamfundet

Når: Fredag, fra klokken 21.30

Vazelina Bilopphøggers kommer til Studentersamfundet og Storsalen. I tillegg vil det bli en relansering av Samfundets eget mikrobryggeri! Eldar Vågan har vært en del av prosessen bak utforming av en av logoene til det nye ølet, og Studentersamfundet arrangerer derfor en festival for å vise frem det nye sortimentet.

Gatesjakkfestival

Hvor: Vår Frue kirke

Når: Lørdag, klokken 10.00 til 16.00

Denne lørdagen blir det sjakkspill både inne og ute, med vanlig skakk, lagsjakk og andre spilleformer, på alle nivå. Det blir også turnering, lunsj og middag for alle spillere. Les mer på trd.events!

Bamsesykehus

Hvor: Nordre gate

Når: Lørdag, klokken 11.00 til 17.00

MedHum, Medisinstudentenes Humanitæraksjon, arrangerer bamsesykehus – et arrangement for barn i barnehage- og barneskolealder. Har du en bamse som trenger reparasjon, bamsemedisin eller litt ekstra omsorg? På lørdag vil studentene undersøke, plastre, fikse og trøste kosedyr og bamser. Les mer på trd.events!

Språk- og kulturfestivalen

Hvor: Ytre Kongsgård

Når: Lørdag, fra klokken 11.00

Dette er en festival for både store og små, under slagordet «fargenes samspill». Det blir innslag fra ulike kulturer, nasjoner og organisasjoner

Arrangementet er gratis, og kan by på blant annet, musikk, folkedans, matmesser og kulturboder, aktivitetsområde for barna og moteshow med nasjonal- og folkedrakter. Les mer på trd.events!

Prideparaden

Hvor: Trondheim sentrum

Når: Lørdag, avmarsj 12.30

Bli med på årets Prideparade! Oppmøte og oppstilling på Trondheim Katedralskole klokken 11.30, og så er det paradeavmarsj klokken 12.30. Deretter blir det paradeshow på Brattøra utenfor Pirbadet!

Fra lørdag klokken 20.00 arrangeres også hovedfesten under årets Pride på Rockheim. Der blir det konsert, musikk, dans, fest, lounge, DJ, glitter!

Trondheims Bratteste 2018

Hvor: Start fra Fjellseter

Når: Lørdag, fra klokken 13.00

Bli med på motbakkeløpet «Trondheims Bratteste» på lørdag! Løpet er på 2 kilometer, med start fra Fjellseter og 200 høydemeter til målgangen på Gråkallen. Trimklassen starter mellom klokken 13.00 og 13.30, konkurranseklassene begynner klokken 13.30. Les mer på trd.events.



Norway Fight Night 2018

Hvor: Kolstad Arena

Når: Lørdag, fra klokken 18 .30

Når Norway Fight Night arrangerer årets boksegalla i Kolstad Arena, er det med de første profesjonelle boksekampene på 45 år i Trøndelag. Anders Eggan og Simen Nysæter er to av Norges største bokseprofiler, og endelig skal de få gått kamper på hjemmebane.



I tillegg til proffboksing vil det også være seks kamper innen AIBA boksing (olympisk boksing) på programmet. Les mer på trd.events!





Konsert: Johndoe



Hvor: Byscenen

Når: Lørdag, konsertstart klokken 22.00

Johndoe spiller debutplata «Ja takk til trøbbel» fra 2003, på dager 15 år etter at plata ble lansert den gang. På lørdag kan du derfor oppleve debutplata fra A til Å – fra «Konflikt» via «Høyt spill» til «Skyskraper» – på Byscenen. Aldersgrensa er 18 år, og dørene åpner klokken 21.00!