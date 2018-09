Elleve ting som skjer i Trondheim i helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med elleve av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!



Utstillingsåpning: Kiss – The Exhibition

Hvor: Rockheim

Når: Fra fredag klokken 19.0 0

Svenske Alexander Johansson har samlet på Kiss-effekter helt siden han 7 år gammel fikk se coveret til Kiss-albumet Destroyer. I dag har 41 år gamle Johansson av Nordens største Kiss-samlinger. Dette blir første gang han tar med seg vandreutstillingen Kiss – The Exhibition utenfor Sverige. På Rockheim kan du oppleve et rikt utvalg unike effekter. Sceneklær, gullskiver, leketøy, flipperspill, dukker og mer. Johanssons personlige favoritt er Paul Stanleys svarte spandexdrakt, som det originale Kiss-medlemmet brukte på Rock and Roll Over-turneen i 1976-1977. Les mer på trd.events!

Klimafestivalen i Trondheim 2018 Hvor: Ulike steder i Trondheim Når: Torsdag til søndag Denne helga blir det fire dager med klima i fokus! Du kan bli med på foredrag, workshops, musikk, meditasjon, hageomvisning - her er noe for en hver smak. Du har for eksempel klesfiksing hos Prisløs på dagtid torsdag, plast-workshop hos Isak på fredag kveld, miljøkveld hos Digs på lørdag, og hagebesøk til Kneken Felleshage på søndag. Les mer på trd.events!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Nå på fredag har fire nye filmer premiere hos Trondheim Kino. Du kan enten se den svenske dramakomedien «Amatører», actionthrilleren «Mile 22» med Mark Wahlberg i hovedrollen, romantiske «Race and the Jailbird» eller den sorte komedien «Vampyrvidar». Snurr film!

HiphopSamfundet

Hvor: Studentersamfundet, hele huset

Når: Fredag, klokken 20.00 til 02.00

Studentersamfundet gjentar suksessen med en egen hiphop-festival, og byr opp til en helaften med konserter, DJs og andre elementer fra hiphopens verden. På plakaten finner du Ezzari, KingSkurkOne, Emil Stabil(DK), Ivan Ave, Linni, L.U:N.A og Pen Gutt. I tillegg blir det DJ-set i alle fire utestededene, hvor de mest kjente på plakaten er hiphop-radiokanalenFEBER og Stundom Records. Det blir også «Open Mic» i et av lokalene, hvor hvem som helst kan ta mikrofonen og rappe noen linjer med en live-DJsom spinner beats. Med FEBER blir det også livesending!



Konsert: Junipher Greene

Hvor: Byscenen

Når: Fredag, konsertstart klokken 21.00

Albumet «Friendship» var det første doble album i Norge og ble i 2007 kåret av Dagens Næringsliv som tidenes beste norske pop- og rockealbum. Etter mange år med pause, ble de overtalt til å holde en reunionskonsert i 2008. Junipher Greene har fortsatt å besøke norske musikkscener, og kommer til Byscenen nå på fredag. Aldersgrensa er 20 år, dørene åpner klokken 20.00.

Cinemateket: 25 år

Hvor: Cinemateket

Når: Fredag og lørdag, ulike tidspunkt

Cinemateket feirer 25 år, med utvalgte filmer fra åpningsprogrammet i 1993. Billettprisen er som den var for 25 år siden, kun 25 kroner! På fredag kan du for eksempel se «Ni liv» og «Citizen Kane», og på lørdag vises «Paris, Texas» og «Jakten».

Trøndersk CD & Platemesse Hvor: Byscenen Når: Lørdag, klokken 11.00 til 16.00 Nå på lørdag kan du dra på Midt-Norges største markedsplass for ny og brukt vinyl, CD og annet musikkrelatert snadder innenfor alle prisklasser og sjangere. Les mer på trd.events.

Konsert: TNT

Hvor: Olavshallen

Når: Lørdag, konsertstart 20.00

TNT kommer tilbake til Trondheim for første gang på et og et halvt år! Med seg i bagasjen har de både ny vokalist og ny skive. Her blir det en god blanding av gamle og nye låter. Supportbandet er King for a day. Les mer på trd.events!

Temafest: Pride Hvor: Studentersamfundet, hele huset

Når: Lørdag, klokken 21.00 til 02.00 Fredag begynner årets Pride i Trondheim, og i den anledning arrangerer Stundentersamfundet temafest! Finn frem det mest glitrende, flotteste eller utfordrende du har i klesskapet og bli med til Samfundet for å feire. Det blir blant annet karaoke i Storsalen!

Konsert: Lee Ranaldo

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag, konsertstart klokken 21.00