Ni ting som skjer i Trondheim i helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med ni av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Gatefæst

Hvor: Nordre gate

Når: Torsdag fra klokken 18.30

Etter ett års pause er Gatefæst tilbake, med Jaa9 & OnklP, Gerald Ofori, AryesMusic, DJ Torben, DJ Arnt, Isabelle Eberdean Bjørneraas, Petter Aagard, Primacy Funk og Skjalg Raaen på scenen. I tillegg blir det konkurranser, stands og «norgesrekord i konfetti».

Rosenborg - Cork City

Hvor: Lerkendal Stadion

Når: Torsdag, kampstart 20.45

Rosenborg leder 2-0 etter forrige oppgjør, og nå gjester det irske laget Lerkendal på torsdag. Med seier over Cork, går RBK videre til fjerde runde i Europaliga-kvaliken, den såkalte playoff-runden.

Pstereo

Hvor: Marinen

Når: Torsdag til lørdag

Denne helga er det igjen tid for Pstereo! Fordelt på tre dager vil over 45 band fra hele verden opptre foran over 25 000 tilskuere. Dette er tolvte gang festivalen arrangeres, med med navn som Kraftwerk, Aurora, Mogwai, Gåte, Sigrid, Cezinando og Tom Odell - for å nevne noen. Les mer på trd.events!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Nå på fredag har tre ulike filmer premiere hos Trondheim Kino. Du kan se actionfilmen «Equilizer 2», der Denzel Washington er tilbake som hevneren Robert McCall. Var du en fan av Haisommer, er kanskje «Megalodon» filmen for deg - med det enorme monsteret Megalodon - en fohistorisk hai man trodde var utryddet.

I tillegg kan du se komedien «The spy who dumped me», med blant annet Mila Kunis og Kate McKinnoon i hovedrollene.

Trondheim Medley - Music and Food

Hvor: Olavshallen, Lille Sal

Når: Fredag, klokken 18.00 til 21.00

Som en del av studentfestivalen Enhet i Norge, arrangert av Indian Students' Forum (ISF) og Pakistan Students' Association (PSA), vil artister fra Pakistan og India opptre denne kvelden.

Den unge pakistanske sangeren Nabeel Shaukat Ali og den indiske fiolinisten Sabareesh Prabhaker inntar scenen. I tillegg kan du prøve både indisk og pakistansk mat under konserten! Les mer på trd.events.

Klubbpstereo

Hvor: Ulike steder i Trondheim

Når: Torsdag, fredag og lørdag

Når lysene slås av på Marinen, åpner klubbene i Trondheim for et eget konsertprogram. Torsdag befinner klubbene seg på Samfundet og Good Omens, fredag både på Alma's, Lokal Bar, Samfundet, Byscenen, Diskoteket, Good Omens og Fru Lundgreen, og på lørdag er det Lokal Bar, Kafe Skuret, Samfundet, Byscenen, Diskoteket, Good Omens og Fru Lundgreen som gjelder.

Familiekonserten

Hvor: Marinen

Når: Lørdag, konsertstart 12.00

Også i år inviterer Pstereo til gratis familiekonsert på dagtid lørdag. I år er det Bare Egil og Aslags superpopulære barneshow som står på programmet! Området er åpent fra 11.00 til 13.00, og arrangementet passer best for barn fra seks år og oppover.

Kvilhaugen Opp

Hvor: Start Torget i Trondheim

Når: Lørdag klokken 12.00

Vil du prøve deg på et motbakkeløp på lørdag? Da kan du være med på Kvilhaugen Opp, uavhengig av nivå eller ambisjon. Løpet er på 2 km, med finaler for damer og herrer, premieutdeling i Munkegata, og bankett for inviterte gjester på kvelden.

Ranheim - Sandefjord

Hvor: Extra Arena

Når: Søndag, kampstart 18.00

Ranheim tar imot Sandefjord på hjemmebane nå på søndag, i den 19. serierunden i Eliteserien.