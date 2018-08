Gjenåpning av utested i Midtbyen: - Her skal du ikke bli klein av å møte onkelen din i baren

- Vi ønsker å modernisere pianobaren. Nye Provincialen blir en fusjon mellom nytt og gammelt, sier operativ leder ved Provincialen, Tobias Hoem.

Inspirasjon har de blant annet hentet fra Amsterdam, og pianister fra hele verden er allerede booket. Veggene prydes av store artister som Queen og Elvis, lokalet er inndelt i ulike seksjoner, og en rekke store skjermer henger fra vegger og tak.

- Alt av bord og sitteplasser er rettet mot det som foregår på scenen. Vi har en egen ansatt som skal styre det som skjer på skjermene. Musikkvideoene er spesielt redigert slik at de passer inn her hos oss.

- Bra musikk og god drikke

I slutten av april hadde Provincialen, den gang et utested med 18-årsgrense, sin foreløpige siste åpningsdag. Kommersiell manager i Frimurerlogen, Odin Johansen, fortalte den gang at de ville «skru til konseptet».

Stenger dørene: - 18-årssteder har kort levetid - Planen var aldri å ha et 18-årssted på lang sikt, og det passer ikke helt med resten av huset. Nå skal vi skru til konseptet.

Det er de straks ferdig med.

25. august det offisiell gjenåpning av utestedet, denne gang med en nedre aldersgrense på 20 år, med åpningsdager både fredag og lørdag hver uke.

- Hva er målgruppa til Provincialen?

- Vi snakker egentlig ikke om noen målgruppe aldersmessig, der ønsker vi alle mellom 20 til 60 år, kan du si. Fellesnevnere for gjestene vil derimot være bra musikk og god drikke.

Er du derimot født før 1978, blir du automatisk VIP hos Provincialen.

- Det er ikke så kult å bli stående i køa blant ungdommen. Som VIP hos oss slipper du forbi køen, får ha med deg en ekstra gjest, blir plassert rett på et ledig bord i VIP-avdelingen, og vil i tillegg bli invitert til spesielle arrangementer, fester og show.

- Her skal du kunne møte onkelen din i baren, uten at det blir kleint, legger Hoem til.

Tammy Tanner, som blant annet spilte piano på Frakken i nesten 20 år, er underholdningsansvarlig på huset. Hun er selvskreven underholder hos Provincialen. I tillegg forklarer operativ leder Hoem at det vil være alt fra DJs, band og trubadurer.

- Noe som vil kjennetegne oss, er det som vil skje klokken 02.00 hver kveld. Da vil lys fra spotter lyse på bildene av artistene vi har på veggene, og vi spiller musikk fra de samme, store artistene.

Satsningen på champagne videreføres, og ny drink- og vinmeny innføres.

- Nå som vi også vil få et mer voksent klientell, lanserer vi en helt ny vinmeny med over 40 ulike typer.

Champagne, gullkort og kleskode

Operativ leder Hoem forklarer at de ønsker å gi gjestene en såkalt «VIP-følelse». Det skal de oppnå på flere måter.

- Vi vil ha en ganske streng kleskode, der du ikke slipper inn med for eksempel joggesko, caps eller hettegenser. Du må også forhåndsbestille om du ønsker et bord, og da betaler du for selve bordet, ikke for drikke.

Hver av sittegruppene hos utestedet vil få egne navn, oppkalt etter ulike champagnestørrelser. Ett av bordene vil for eksempel hete Balthazar, som er navnet for champagneflasker på 12 liter.

I løpet av sine to første år med drift, ble det kun utdelt åtte VIP-kort hos Provincialen. Gullkortene skal fortsatt henge høyt nå som utestedet gjenåpner.

- For å få et slikt gullkort, må du rett og slett gå i baren og spørre barsjefen om du kan få et. Vi har ingen fast kodeks, men vurderingen vil bli gjort der og da.

Vil bidra til liv i Midtbyen

Foreløpig gjenstår siste finpuss før alt er klart til åpning. Bygget er vernet, noe som legger en del føringer. Ennå må møbler skrus fast, pianoet må bygges ferdig, og ei ny trapp ventes levert.

Hoem forklarer at de ønsker å by på noe som Trondheim mangler for øyeblikket. Han forklarer at de også bryr seg om Midtbyen.

- Vi vil passe på at det er noe som skjer her i Midtbyen og opp mot Torget. Mye foregår i bargata i bunn av Nordre, eller på Solsiden.

- Om du ikke er klar for å dra hjem når restauranten stenger 23.00, kan du slippe å gå helt til Solsiden.