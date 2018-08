Silvia på Aisuma: - Rett før stengetid klatra ei dame opp på bordet for å danse - toppløs

Forrige uke fortalte Petter Melgård, daglig leder hos Studio 26, blant annet om en gjest som hadde lettet på trykket - midt på dansegulvet.

Han valgte å utfordre Aisumas prinsesse, Silvia Elisabeth Heimsnes Torgersen, til å svare på våre spørsmål denne uka!

- Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Jobber som servitør (og prinsesse) på Aisuma.

- Hva gjør du når du ikke er på jobb?

Går på konsert, reiser, henger med venner, og så er jeg jo ikke fremmed for å ta meg en fest.

- Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

Lars Vaular - Rett opp og ned, hvem kan stå stille til den låta?

- Hva bestiller du aldri når du er ute?

FERNET!

- Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

Det hendte på en plass jeg jobbet på før. Like før stengetid var det en dame som kanskje hadde det litt for gøy. Hun hadde klatra opp på bordet for å danse, toppløs.

- Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende - hvem ville det vært?

Lady Gaga, Marilyn Monroe og Pushwagner. Vi skulle ha drukket bobler og danset til Lars Vaular til langt på natt.

- Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

Eirin Angelo Olsson på Cowsea :)