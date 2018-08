Ti ting som skjer i Trondheim i helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med ti av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Vintagemarked: Sommersalg

Hvor: Prisløs

Når: Lørdag, klokken 11.00 til 18.00

Prisløs er en vintagebutikk i Brattørgata i Midtbyen. Om du er ute etter noen fine vintageskatter, kan en tur innom butikken være noe for deg. Det kan være smart å være tidlig ute.

Dans og disko

Hvor: Diskoteket

Når: Fredag klokka 23.00, og lørdag klokka 22.00

Ferien er endelig over! Dansegulvet på Diskoteket i Carl Johans gate åpner igjen etter en sommerpause. På fredag blir det dansbar musikk med Adipop & Ballo, med klubbkonseptet «Tropenatt». Kvelden etter arrangeres klubbkonseptet «Catch Up! med Dupree & Disko Djennis».

Bryggerekka bruktmarked

Hvor: Kongens gate allmenning

Når: Søndag, klokken 10.00 til 16.00

Markedet er åpent for alle som ønsker å selge sine brukte ting. Det kan være klær, bøker, plater, planter også videre. Les mer på trd.events.

Brettspilldag

Hvor: Trondheim Camping

Hvor: Søndag, klokken 12.00 til 18.00

Frem med konkurranseinstinktet! Brettspill er sosialt og gøy. Fint å bruke søndag ettermiddag på det.

Konsert: Sondre Justad & Dagny

Hvor: Borggården

Når: Torsdag, klokken 20.30 til 23.00

To av Norges største artister innen indie- og popmusikk inntar Borggården torsdagkveld, nemlig Sondre Justad og Dagny. Kan det bli bra? Ja!

Kinopremiere: Mission Impossible - Fallout

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Tom Cruise er tilbake som Etghan Hunt i Mission Impossible. Denne gangen er selveste Preikestolen i Norge en av destinasjonene.

Trøndersk Matfestival

Hvor: Munkegata og Kongens Gate

Når: Torsdag til lørdag

Trøndersk Matfestival arrangeres i Trondheim 2-4. august, sammen med Bryggerifestivalen. Disse dagene kan du bli kjent med over 170 mat- og drikkeprodusenter og deres smakfulle råvarer. Her kan du spise deg gjennomdet beste regionen har å by på - nam! Les mer på trd.events.

Bryggerifestivalen

Hvor: Uteområdet til Trondheim Katedralskole

Når: Torsdag til lørdag

Til Trondheim kommer det 25 bryggeri fra inn- og utland. Mulighetene er med andre ord mange. Les på trd.events.

Hvor ble halvliteren av, egentlig? Det var en gang at man kunne kjøpe en halvliter på byen. Slik er det ikke lenger - nå er det 0,4 liter som gjelder. Hvorfor det?

Konsert: Tora

Hvor: Kafé Skuret

Når: Fredag, klokken 22.00 til 00.00

Med røtter fra Flatanger, ble bandet Tora startet opp i 2011. Bandet frontes av gitarist og vokalist Tora Dahle Aagård som har gjort seg bemerket med sin energi, tilstedeværelse og lekende musikalitet.

Olavsfestdagene

Hvor: Trondheim

Når: Torsdag til lørdag

Olavsfestdagene fortsetter frem til lørdag. Les mer på trd.events.