Dette er de dyreste utestedene i Trondheim

Det er ikke «bare-bare» å bedrive bar crawl om du allerede i inngangsdøra må vrenge lommeboka. I Trondheim er det nemlig slik at du mange steder må legge igjen en slant før du i det hele tatt slipper inn. Men hvor er det dyrest, og hvor slipper du inn gratis?

Studio 26

Uteplassen Studio 26 har 20-årsgrense, og er delt inn i tre avdelinger. Mandag til torsdag er det gratis å slippe inn, men tar du derimot turen på fredag eller lørdag, koster det deg noen kronasjer. Skal du ut på lørdager er Studio 26 en av de tre dyreste plassene å slippe inn på i Trondheim.

Fredag: 100 kr

Lørdag: 150 kr

* Inngang inkluderer garderobe

Provincialen

I slutten av august hadde Provincialen i Frimurerlogen nyåpning, med nytt konsept og ny aldersgrense. Her må du være 20 år for å slippe inn, og etter klokken 21.00 må du betale følgende:

Fredag: 100 kr

Lørdag: 150 kr

Unntak: Hos Provincialen har du mulighet til å bestille inngangsbillett på forhånd. Er du tidlig ute, betaler du kun 69 kroner for å komme inn.

Club Downtown

Downtown har åpent alle dager unntatt søndag, og her kan du danse til DJ eller synge med i pianobaren. Mandag til torsdag er det gratis å komme inn, fredag og lørdag må du derimot betale. Downtown opererer med de samme prisene som Studio 26 og Provincialen, og troner derfor på pristoppen.

Fredag: 100 kr

Lørdag: 150 kr

Heidi's Bier Bar

Ompa ompa, øltårn og dansing på bordene. På Solsiden finner du Heidi's Bier Bar, og her må du betale for å komme inn både torsdag, fredag og lørdag.

Torsdag: 50 kr, etter klokken 23.00

Fredag: 100 kr, etter klokken 22.00

Lørdag: 100 kr, etter klokken 22.00

* Inngang inkluderer garderobe

Lokal Bar

Det nyeste tilskuddet på utelivsfronten i Trondheim, Lokal Bar, ligger i Dronningens gate i Midtbyen. Der er det gratis inngang i cocktailbaren og Scenebaren, men skal du ned i klubben i kjelleren er det disse prisene som gjelder:

Fredag: 60 kr

Lørdag: 120 kr

The Mint

The Mint er en del av utelivskvadraten i bunnen av Nordre gate, og har både 20-årsgrense og en stor avdeling for 18-åringer. Også her er det gratis å komme inn før helga setter inn, unntatt fredager og lørdager.

Fredag: 130 kr

Lørdag: 130 kr

* Inngang inkluderer garderobe

Diskoteket

Diskoteket, som navnet også tilsier, er et sted for å danse. I tillegg har du sitteplasser som i en vanlig bar. Her er det gratis inngang bortsett fra på lørdager etter klokken 23.00.

Lørdag: 100 kr

Studentersamfundet

Studentersamfunnet er spesielt på mange måter, også når det gjelder inngang. Studenter kan bli medlem i en varierende tidsperiode, og for dem er da inngangen gratis ordinære åpningsdager. For ikke-medlemmer må du derimot legge igjen noen kroner ved inngangsdøra.

Fredag: 50 kr før klokken 23.00, 90 kr etter 23.00

Lørdag: 50 kr før klokken 23.00, 90 kr etter 23.00

Steder der inngang er gratis

Det er også en rekke utesteder og barer i Trondheim der du slipper inn helt gratis, som for eksempel Bar Circus, Wildside (under oppussing akkurat nå), Raus, Tag og Mormors Stue i Midtbyen. Det samme gjelder Søstrene Karlsen, Fire Fine og Barmuda på Solsiden!

Merk at alle nevnte steder, som både opererer med inngangsbetaling og ikke, kan ha spesielle arrangement som viker fra de vanlige satsene.

Denne artikkelen er tidligere publisert hos Trd.by, men er oppdatert med nåværende priser og med nye utesteder.