Dette må du vite før du tar opp mobilen på konsert

Sommer er konsert- og festivaltid. I disse dager er det en rekke konserter og festivaler.

Mange drar fram telefonen når favorittartisten kommer på scena, eller filmer folkelivet og stemningen på området.

Den aller ferskeste trenden er at privatpersoner kjører livesendinger direkte via Facebook.

Men har du egentlig lov til å gjøre dette?

Strengt tatt ikke. Når du legger ut bilder, video eller streamer på Facebook, er det å betrakte som publisering av innhold til offentligheten, og dette finnes det regler for. Ifølge Åndsverkloven er det nemlig den som har skrevet musikk eller framfører den offentlig som bestemmer hvem som får lov til å publisere det innholdet videre.

- Følges som regel ikke opp

Men advokat Jon Wessel-Aas, partner i advokatfirmaet Bing Hodneland, forteller at det som regel ikke er noen som følger opp hvis en vanlig publikummer filmer en liten snutt av konserten.

- Det blir først når folk enten legger ut opptak eller streamer hele konserter med god kvalitet folk vil reagere. Et litt dårlig opptak fra smarttelefon fra en publikummer midt i mengden som fanger opp all lyd rundt, vil ikke erstatte ordentlig kvalitet, sier Wessel-Aas.

Han sier at loven er streng da det er nødvendig som en beskyttelse mot at folk legger ut opptak. Artister og plateselskap skal ha rett til å selv lage kommersielle produkter.

- Og reglene blir jo like for alle, men i praksis vil ikke den jevne publikummer som gjør dårlig opptak forfulgt i praksis, sier han.

Personvern

Streamer du nært på enkeltmennesker på konsert skaper det litt problemer. Det er andre regler med personvernet og retten til eget bilde.

- I utgangspunktet må du da ha samtykke. Men her er det unntak hvis det er store folkeforsamlinger. Legger du ut snutter med oversiktsbilder av publikum kan du stort sett gjøre det uten å spørre noen av de som blir filmet. Drar man på festival må man regne med å komme med på bilder av arrangementet. Det blir noe annet med en gang de zoomer inn og de er i fokus, sier advokaten.

- Helt ute av vår kontroll

Festivalsjef Bård Flikke ved Pstereo sier at det er vanlig at artisten har en avtale med media om at de har lov til å knipse bilder under noen utvalgte låter. Privatpersoner har selvfølgelig ikke en slik avtale på plass, men det er vanskelig å stoppe fotografer som ikke bærer telelinser.

- Etter det som har skjedd siden utviklingen av mobiltelefonene, som har blitt mer eller mindre et fullverdig foto- og videoapparat, er er det helt ut av vår kontroll. Det er helt umulig for oss å regulere, sier Flikke.

- Folk bør være oppmerksom på at managementet til artisten kan be deg fjerne innholdet på grunn av opphavsrettigheter, hvis du legger klippene ut på Youtube eller Facebook, legger Flikke til.

Men Flikke ser ikke på filming og streaming som et stort problem. Han sier at både artistene og festivalarrangørene ofte får god PR gjennom dette. Men det er én annen ting som blir sett på som mer problematisk.

- Det som har vært en større diskusjon er at folk er lei av at publikum ser konserten gjennom mobilene. At folk virker å være mer opptatte av å formidle konserten enn å nyte den, men det blir en annen diskusjon, sier Flikke.

