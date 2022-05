De er i ferd med å filme til den britiske TV-seriens 60-årsjubileum i 2023.

Tennant spilte den tiende doktoren i tidsreisedramaet, og var å se i årene 2005 til 2010. Han regnes ifølge BBC som en av de mest populære rolleinnehaverne, og 2008-sesongen var den mest suksessfulle med åtte millioner seere per episode – etter at serien på ny ble å se fra 2005. Det ble også hans gjennombrudd som skuespiller.

Også tidligere manusforfatter Russell T. Davies vender tilbake til «Doctor Who», etter å ha forlatt serien samtidig med Tennant i 2010.

Davies har spøkefullt hintet til fansen om hva som er i vente, men vil kun bekrefte at «dette kommer til å bli spektakulært» og kaller Tennant og Tate for to av de største stjernene.

I forrige uke ble det bekjentgjort at Ncuti Gatwa fra «Sex Education» har fått rollen som den neste Doctor Who, og overtar etter Jodie Whitaker.

Det er ikke klargjort om Tennant vil dukke opp sammen med Gatwa slik han gjorde i anledning 50-årsjubileet i 2013, da Matt Smith spilte doktoren.