René (24) var livredd for at damer skulle stikke en nål i kondomet. Da tok han drastiske grep.

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 33 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #166: René (24) har lenge hatt angst for å gjøre en kvinne gravid. Selv om han kunne kjenne p-staven i armen til dama, var han livredd for at hun skulle stikke en nål gjennom kondomet. Det gikk så langt at han dro til London for å klippe strengen. Han følte seg 10 kg lettere, men et smertehelvete skulle starte. Angrer han? Hvordan er sexlivet i dag? Og Ikke minst, hvordan er datinglivet hans?

Lytt til podkasten og tidligere episoder på Spotify eller iTunes nå!