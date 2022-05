Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 33 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Foto: Singelkrisa

Episode #167: Med dagens datingapper har du et hav av muligheter til å finne deg en kjæreste, likevel lykkes vi ikke. Da er det ikke rart at du går lei. Men hva gjør du for å finne datinglysten tilbake? Malin (26) fra Horten er ukens gjest, og sammen har hun og Marie gode råd til deg.

Lytt til podkasten og tidligere episoder på Spotify eller iTunes nå!