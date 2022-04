James Corden setter sluttstrek for kveldsshowet sitt – men først om ett år

James Corden har ledet talkshowet i syv år og det har forandret livet hans, erklærte han for åpent kamera under sendingen torsdag kveld.

– Jeg elsker det, jeg elsker alle som jobber her, jeg er så stolt over hva vi har oppnådd.

Nå har han undertegnet en ny kontrakt om å lede kveldsshowet – men har bestemt seg for at det bare blir i ett år til - og rundt 200 "Late Late Show"-sendinger til, noe som vil bringe ham opp i 1.250. Siste program blir å se før sommeren 2023. CBS-sjefene skal ifølge Deadline tilbudt Corden en rekke flerårige alternativer, men fikk nei.

– Dette skulle hele tiden være en reise, et eventyr, aldri mitt endelige sluttmål, påpekte Corden, som tror det blir bra å forlate TV-arenaen om et år.

– Vi er fast bestemt på at dette blir det beste året noensinne, lovet han om avrundingen. Før han sa «det kommer til å bli mange tårer» – mens han selv ble rørt i stemmen.

– Dette har vært den vanskeligste beslutningen jeg noensinne har tatt. Jeg har aldri tatt denne jobben for gitt, aldri en eneste gang, som kalte det et privilegium å få underholde seerne.

Den nye «Avatar»-filmen har fått tittel Onsdag viste Disney frem den første traileren for den første nye «Avatar»-filmen – og røpet hva den skal hete.

James Corden overtok "The Late Late Show"-vertsrollen etter Craig Ferguson, som ledet det i ni år. Corden hadde første sending 23. mars 2015, og pustet ifølge Deadline nytt liv inn i kveldsshowet ved å innføre elementer som Carpool Karaoke, Drop the Mic, Spill Your Guts og Crosswalk Musical. Hva han skal gjøre videre?

- Det er fremdeles andre ting jeg føler jeg ønsker å gjøre. Jeg vil gjerne forsøke meg på å skrive. Det er noen historier jeg gjerne vil fortelle. Jeg vil gjerne se om jeg klarer. At det er skummelt er årsaken til å gjøre det, sier Corden.