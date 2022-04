Her er 13 seriegodbiter å se frem til denne våren

Tenker du at sofakroken blir god å finne selv om dagene blir lysere? Vi har tatt en titt på serievåren. Elisabeth Moss er tilbake, og to svenske godbiter underholder også bra.

Nedtellingen er også begynt til fjerde og nest siste runde med «Stranger Things».

«Slow Horses» (Apple TV)

Humoristisk spionthriller der Gary Oldman spiller sjef i en avdeling innenfor britisk etterretning, som fungerer som dumpeplass for mistilpassede agenter. Til tross for dette havner gjengen hans, bestående av klønete spioner, ofte i sentrum for actionfylte begivenheter.

Ny serie i «Orphan Black»-universet Den prisbelønte science fiction-serien «Orphan Black» får en spin off-serie som utspiller seg i samme univers, skriver E Online.

«The Outlaws» (Amazon Prime)

Komiserie om en pussig gjeng, spilt av blant andre Stephen Merchant og Christopher Walken, som må trå til med samfunnstjeneste sammen. Serien er Ricky Gervais gamle samarbeidspartner, Stephen Merchant, første prosjekt på snart ti år.

«Vi i villa» (Discovery+)

Mattias Nordkvist spiller en mann som ikke trives i villaidyllen. Når datteren blir utsatt for mobbing, mister han all kontroll og begynner – på ymse vis – å trakassere naboene. Henrik Schyffert har regissert den svenske serien.

«Tokyo Vice» (HBO Max)

En «based on a true story»-historie, der Ansel Elgort spiller hovedrollen som amerikansk journalist som tar seg inn i japansk mafia. Michael Mann har regissert seriens pilot.

Kontroversiell kjærlighetsreality får ny sesong Netflix' nye kjærlighetsreality «The Ultimatum» er en publikumssuksess og andre sesong er allerede lagt i støpeformen.

«Anatomy of a Scandal» (Netflix)

Sienna Miller spiller den privilegerte politiker-hustruen Sophie, hvis liv faller sammen når ektemannen hennes blir anklaget for en grov forbrytelse. Serien baserer seg på boken med samme navn, av Sarah Vaughan.

«Roar» (Apple TV)

En antologiserie bestående av åtte frittstående episoder, som beskrives som «mørke og morsomme feministiske fortellinger». Med Nicole Kidman, Alison Brie, Cynthia Erivo med flere. Bak står den samme gjengen som har gitt oss «Glow».

722 episoder: 722 episoder: Introduserer første rollefigur av sitt slag i «Simpsons» For første gang i seriens lange historie skal «The Simpsons» la oss møte en døv rollefigur, melder CNN.

«Russian Doll», sesong to (Netflix)

I den første sesongen av «Russian Doll» havnet Nadia (Natasha Lyonne) i en tidsloop, og ble tvunget til å gjenoppleve sin egen død gang på gang. Den nye sesongen starter med en minst like forvirret Nadia – som baler med tiden i en T-bane-stasjon.

«Gaslit» (premiere 24. april, Starz play)

Sean Penn spiller president Nixons justisminister John N. Mitchell og Julia Roberts spiller kona, Martha, i serien som skildrer de mer ukjente sidene ved 70-tallets Watergate-skandale.

Tredje mest populære Netflix-tittel noensinne Andre sesong av «Bridgerton» er få uker etter premieren blitt strømmetjenesten Netflix' tredje mest sette, engelskspråklige serie.

«We Own This City» (premiere 25. april, HBO Max)

Her skildres Baltimores politiets oppturer og nedturer, basert på Baltimore Sun-journalisten Justin Fentons gransking. Manuset er blant annet skrevet av «The Wire»-skaperen David Simon.

«The Offer» (premiere 28. april, Paramount+)

Den biografiske miniserien skildrer produsenten Albert S Ruddys erfaringer med produksjonen av klassikerfilmen «Gudfaren». I rollene ser vi blant andre Miles Teller, Matthew Goode og Juno Temple.

Nå er TV-datoen klar «The Batman», med Robert Pattinson i tittelrollen, blir tilgjengelig på HBO Max fra 18. april.

«Shining Girls» (premiere 29. april, Apple TV)

I denne thrillerserien spiller Elisabeth Moss en reporter som undersøker en rekke drap i Chicago, som viser seg å ha koblinger til hennes egen fortid. Serien bygger på romanen «The Shining Girls», signert Lauren Beukes, men handlingen er i serien satt til nåtid.

«Clark» (premiere 5. mai, Netflix)

Kjendisforbryteren Clark Olofssons utrolige liv er blitt TV-serie med Bill Skarsgård i hovedrollen. Serien følger mannen som har gitt opphav til begrepet Stockholmsyndromet, og regien er ved Jonas Åkerlund. I rollene ser vi også Adam Lundgren, Björn Gustafsson, Sandra Ilar og Wilhelm Blomgren.

«Stranger Things», sesong fire (premiere 27. mai, Netflix)

Fjerde sesong av TV-serien «Stranger Things» har global Netflix-premiere 27. mai. Ifølge serieskaperne Matt og Ross Duffer har denne songen vært den mest krevende – men også morsomste – å lage. Dette er nest siste kapittel ut i den svært populære Netflix-serien, som er full av 80-tallsreferanser og overnaturlige elementer.