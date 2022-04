Det drøyer for animert Spider-Man-oppfølger

Den nye filmens tittel er «Spider-Man: Across the Spider-Verse», og nyheten om datoflyttingen kommer akkurat før studioets presentasjon under filmmessens Cinemacon neste uke, skriver Deadline.

Samtidig meddeles det at den tredje filmen om den animerte superhelten, «Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II», har fått premieredato: 29. mars 2024.

Nå er TV-datoen klar «The Batman», med Robert Pattinson i tittelrollen, blir tilgjengelig på HBO Max fra 18. april.

Filmskaperne bak den animerte oppfølgeren er Joaquim Dos Santos, Kemp Powers og Justin K Thompson.