Hun blir superskurk i ny film

Først var det meningen at Sharon Stone skulle spille rollen som skurk i den nye superheltfilmen «Blue Beetle». Men nå er det klart at skuespillerveteranen Susan Sarandon tiltrer rollen som filmens onde genius, skriver The Wrap.

Filmen er filmselskapet DC Films første med latinamerikansk superhelt i hovedrollen. Det er Xolo Maridueña, kjent for rollen som Miguel Diaz i Netflix-serien «Cobra Kai», som spiller unge Jamie Reyes i «Blue Beetle».

Susan Sarandon har spilt i store filmer som «Thelma og Louise», «Bull Durham», «Dead Man Walking» og «Atlantic City». For rollen i «Dead Man Walking» fikk hun en Oscar-statuett i 1996.