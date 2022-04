Kontroversiell kjærlighetsreality får ny sesong

«The Ultimatum: Marry or Move On» omtales i The Guardian som «helt forferdelig» og som et bevis på at «feminismen er død». Likevel medgir anmelderen at det er godt med underholdningsverdi i serien, som handler om at par bytter partner for noen uker, for å se om man da savner den opprinnelige kjæresten – eller om gresset virkelig er grønnere på den andre siden.

Programmet ledes av Nick og Vanessa Lachey, kjent for at de også ledet Netflix' tidligere store dating-suksess, «Love Is Blind».

Siden premieren 6. april har «The Ultimatum» ligget stødig på topp på den amerikanske Netflix-toppen. Også her i Norge er det mange som har fått med seg serien.

I et intervju med eonline bekrefter produsenten Chris Coelen at det allerede er bestemt at det skal komme en sesong to, og at det denne gangen blir LHBT-tilpasning.

– Jeg elsker serier om kjærlighet. Å kunne være representant for flere perspektiver, identiteter og erfaringer er noe jeg virkelig er glad for, sier produsenten.

Finalen på førstesesongen, der vi får se hva parene bestemmer seg for, blir å se på strømmetjenesten 13. april.