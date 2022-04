Introduserer første rollefigur av sitt slag i «Simpsons»

I episoden «The Sound of Bleeding Gums», oppdager Lisa at hennes favorittmusiker, Bleeding Gum Murphy, har en døv sønn som trenger en operasjon – og hun gjør alt for å forsøke å hjelpe ham.

«Det er veldig vanskelig å gjøre noe for første gang etter 722 episoder, men jeg er ekstremt fornøyd med resultatet», sier seriens produsent, Al Jean, til den amerikanske nyhetstjenesten.

Bleeding Gum Murphy døde i 1995 i seriens sjette sesong i episoden «Round Springfield». Stemmen til sønnen Monk gjøres i den nye episoden av John Autry II.

Seriens velkjente rollefigurer bruker tegnspråk i «The Sound of Bleeding Gums» – hvilket ifølge produksjonsteamet ikke var helt ukomplisert, da de bare har fire fingre.

Den evigrullende serien «The Simpsons» hadde sendestart for hele 33 år siden.