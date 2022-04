Gir grøntlys til romdrama – får med disse to stjernene

Etter litt mer hjemlige landskap er skuespilleren nå klar for litt mer Hollywood-moro. Hun skal nemlig medvirke i romthriller-serien «Constellation», sammen med blant andre «Breaking Bad»-profilen Jonathan Banks, skriver Deadline.

Det er Apple TV+ som gir grønt lys til produksjonen - som beskrives som en konspirasjonsbasert psykologisk thriller i åtte episoder.

Seriens skaper og manusforfatter er Peter Harness, som blant annet står bak «The War Of The Worlds», og regissøren er Michelle MacLaren, som tidligere har regissert flere episoder i serier som «X Files», «Game of Thrones» og «Modern Family».

Noomi Rapace spiller Jo, en kvinne som vender tilbake til jorden etter å ha vært med på en katastrofe i rommet. Vel tilbake på planeten Tellus oppdager hun at viktige biter om hennes liv er borte.

Jonathan Banks spiller Henry, en Nobelprisbelønt fysiker.