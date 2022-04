Ny Flåklypa-film får millionstøtte

Ifølge en pressemelding fra NFI er det regissør Rasmus A. Sivertsen og Qvisten Animation AS som får tilskuddet til å lage en ny film i Flåklypa-universet.

Det er ikke kjent når filmen vil komme på lerretet.

Flåklypa-spillet relanseres i oppdatert versjon etter 21 år Dataspillet basert på Kjell Aukrusts historie og Ivo Caprinos film om Flåklypa Grand Prix ble det mest solgte i Norge. Nå blir det relansert etter 21 år.

Filmen «Flåklypa Grand Prix» fra 1975 ble tidenes største norske film- og videosuksess og er solgt til en rekke land. Siden har det kommet flere filmer og spill i universet.

Det blir også gitt tilskudd til tre dramaserier. Det dreier seg om seriene «Nemesis», «Superheltskolen 2» og «In the name of love».