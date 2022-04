Jack White fridde – og giftet seg på scenen

Jack White ba Olivia Jean bli med på White Stripes-låten «Hotel Yorba», som han i sin tid pleide å fremføre med sin første kone Meg White i bandet, rapporterer Detroit Free Press. Låten var konsertens ekstranummer.

Da de var kommet til tekstlinjene «Let's get married. In a big cathedral by a priest», stoppet Jack White sangen, sa han «hadde en liten presang til deg, Olivia Jean» – og trakk frem en ring og fridde.

Men ikke nok med det: Inn på scenen kom Ben Swank, som Jack White grunnla plateselskapet Third Man sammen med, for å vie paret der og da.

Forlovere var bassistene i deres respektive band. Olivia Jean var med i bandet Black Belles for ti år siden før hun satset på solokarriere, alt utgitt på Third Man Records i Nashville.

Dette er Jack Whites tredje ekteskap. Etter Meg White var han også gift med modellen Karen Elson, som han har to barn med, og som også har utgitt plater på selskapet hans. Ifølge hjemmesiden har Olivia Jean koret på noen av Elsons utgivelser.

Selv slapp Jack White sitt nye album «Fear of the Dawn» fredag og hadde en travel helg på besøk i Detroit, der han vokste opp:

Han hadde også det ærefulle oppdraget å fremføre USAs nasjonalsang før baseballoppgjøret mellom Detroit Tigers og Chicago White Sox samme dag som konserten som også ble bryllupsdagen hans.