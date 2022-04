Netflix diskuterer mulig forløper til «The Crown»-serien, melder flere nettsteder

Bransjenettstedet har kilder som oppgir at det er uforpliktende samtaler på gang, uten at det foreløpig er snakk om at en slik mulig spin-off er under utvikling. Strømmetjenesten avslår å kommentere.

Også Daily Mail har omtalt en slik mulig forløperserie, og hevder den nye prequelserien omfatter Victoriatiden og frem til mellomkrigstiden med abdikasjonen til kong Edward 8. i 1936.

Nest siste sesong av «The Crown» slippes løs i november med en rekke nye skuespillere som fører rollekarakterene videre, blant dem Imelda Staunton som dronning Elizabeth II og Dominic West som prins Charles. Hans sønn Senan West (14) skal for øvrig spille en ung prins William.

I Diana-rollen trår Elizabeth Debicki til. Femte sesong favner frem til Dianas mye omtalte «Panorama»-intervju, mens man i sjette sesong vil dekke hennes dødsfall i Paris og tiden videre. Daily Mail melder også at man for tiden leter etter unge skuespillere mellom 16 og 21 år som skal gestalte Kate Middleton og prinsene Harry og William i sjette og siste sesong.

Innspillingen av «The Crown» sies å koste i gjennomsnitt en drøy milliard kroner per sesong.