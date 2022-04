Bill Skarsgård i nye «The Crow»

«The Crow» er en av 1990-tallets mest myteomspunne filmer, ikke minst ettersom hovedrolleinnehaveren Brandon Lee mistet livet etter en ulykke med skytevåpen under innspillingen.

«The Crow» beskrives som en hevnthriller, basert på en tegneserie, og opptakten er som følges: Eric Draven og kjæresten Shelly blir drept natten før Halloween av en kriminell gjeng. Nøyaktig et år senere vender Eric tilbake fra de døde. Hans sjel har fått liv ved hjelp av en kråke, han sminker seg i hvitt og svart og begynner jakten på drapsmennene.

Britiske Rupert Sanders, som har filmer som «Snow White And The Huntsman» og «Ghost In The Shell» i bagasjen, skal regissere, mens manuset skrives av Zach Baylin, som ble Oscarnominert for manuset til «King Richard», melder Hollywood Reporter.

– Det er en historie om kjærlighet, savn, sorg og hevn. Det er en stor ære å få vende tilbake til James O'Barrs ikoniske tegneserie og gi historien en stemme av i dag, sier regissør Sanders.

En nyversjon av filmen har vært på gang i flere år, med regissører, skuespillere og produsenter som har kommet og gått.

Bill Skarsgård fikk sitt internasjonale gjennombrudd som klovnen Pennywise i «It»-filmene, og for tiden er han aktuell i superheltfilmen «Eternals», og som den svenske bankraneren Clark Olofsson i Netflix-serien «Clark».

Innspillingen av «The Crow» går i gang i juni i blant annet Praha og München.