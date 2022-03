Lothepus i nytt TV-konsept – bygger campingplass

Lothepus, som han kaller seg, har latt TV-kameraene følge seg i prosessen med å skape en ny campingplass. På lang sikt vil han gjerne ha både stavkirke, småflyhavn, gondol, via ferrata, langhus, restaurant og gravemaskinmuseum på plass på campingplassen.

«Folket elsker det. Politikerne og byråkratene i kommunen er ikke like begeistret som Oddas store sønn», heter det fra TV 2 om hva vi kan forvente oss av «Lothepus camping» – en TV-serie som får april-premiere.

Traileren for den nye Olsenbanden-filmen er klar Nordisk Film Production slipper nå traileren – og melder om en film i god, gammel Olsenbanden-ånd – men med noen moderne innslag, som elsparkesykler og Lambda i Bjørvika.

Med på camping-planene er også datteren Ida Lothe, kona Randi Sørum og en rekke venner. Blant annet vil vennene fra Farmen-tiden, samboerparet Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom, stikke innom, dersom vi skal tro TV 2.

«Lothe innser raskt at det blir en tøff kamp for å få det som han vil. Bygdas politikere og byråkrater er nemlig ikke like overbevist om at en campingplass med stavkirke vil være redningen for Odda. Lothe truer med å forlate Odda for godt, om ikke han får det som han vil», heter det videre om konseptet.

Aldersgrensen for «Kampen om Narvik» settes ned Aldersgrensen på filmen «Kampen om Narvik» sattes ned fra 15 til 12 år etter en endelig avgjørelse i Medieklagenemnda.

Programredaktør Kathrine Haldorsen har tidligere erfart at Leif Erik Lothe har godt TV-tekke.

– Vi synes også det er viktig å vise fram spennende miljøer i distriktene. I «Lothepus camping». møter vi et rikt galleri med mange flotte personligheter, og bygdebysamfunnet Odda gir serien en vakker ramme, rotfestet i noe som er genuint og ekte, sier hun.

«Camp Lothepus» har premiere på TV 2 18. april.