Slik ser Kristine Frøseth ut som den unge Betty Ford i den nye storserien «The First Lady»

Kristine Frøseth er et av de nye stjerneskuddene i Hollywood, og har fått mye oppmerksomhet for produksjoner som serien «Looking for Alaska» og nå senest Lena Dunhams nye film «Sharp Stick».

Rollen som Betty Ford deler den norske skuespilleren med berømte Michelle Pfeiffer. For serien tar mål av seg til å forklare presidentfruenes vei frem til Det hvite hus, og Frøseth er en av tre unge stjerner som spiller hver sin presidentfrue som ung.

Jayme Lawson, sist å se i «The Batman», gestalter unge Michelle Obama, mens Eliza Scanlen, kjent fra «Sharp Objects» og «Little Women», spiller Eleanor Roosevelt.

Det er den danske, Oscar-vinnende regissøren Susanne Bier som har hånd om serien viet et knippe amerikanske presidentfruer – de såkalte first ladies. Hun forteller til Vanity Fair at hun så gjennom 4000 auditionopptak for å besette rollene i serien.

Første sesong er på ti episoder, og har norsk premiere på Paramount+ 18. april.

Ifølge omtalen gir «The First Lady» seerne «et nytt perspektiv på det amerikanske lederskapet, fortalt gjennom øynene til kvinnene i hjertet av Det hvite hus». Serien skildrer de personlige og politiske livene til «tre unike, gåtefulle kvinner og deres familier».