Siste duell i «The Voice» - slik gikk det med trønder-alibiene

Fredag kveld ble den fjerde og siste runden av duell-delen av sangkonkurransen sendt på TV.

Så langt har det vært trøndere i samtlige duell-program, og kveldens sending var intet unntak. Det ble et gjensyn med Pål André Weisethaunet (22) fra Hommelvik, samt trondheimsstudenten Julie Løseth Bergset (20) - opprinnelig fra Elnesvågen utenfor Molde.

- God damn!

Frem til nå har hele fem trøndere gått videre til neste runde av sangkonkurransen.

Fredag kveld duellerte Pål André med Tuva Knutsen (21) fra Fredrikstad. Sammen sang de låta «I Want It That Way», originalt sunget av Backstreet Boys.

Julie sang sammen med Emilie Omland Grimstad (23) fra Kvinesdal. De duellerte med Emilie Nicolas-låten «Oh Love».

I begge duellene var Yosef Wolde-Mariam mentor.

- Sånn skal en duett gjøres! Kjempefint gjennomført, var den umiddelbare tilbakemeldinga fra Yosef til Pål André og Tuva etter deres fremføring.

Og mentoren var ikke mindre fornøyd etter at Julie og Emilie hadde duellert:

- God damn! Det handler om å kunne formidle, være så sårbar, så naken, så ærlig, så troverdig. Og uten å bli anonym, bli gjemt. Og dere to briljerte, hver for dere og med hverandre, sa Yosef etter stående applaus fra samtlige av mentorene.

Én ute, én stjålet

Reisen viste seg likevel å ende her for en av kveldens trønderalibi.

Yosef valgte å ta med seg Tuva videre, og da ingen av de andre mentorene valgte å «stjele» Pål André, gikk ikke 22-åringen videre.

Heller ikke trondheimsstudent Julie ble valgt videre av sin egen mentor Yosef, men da kom Espen Lind inn som en reddende engel:

- Dette betyr alt, det var alt jeg håpet på. Det beste utfallet av dette var jo at begge to skulle gå videre, sa Julie mens tårene trillet, etter at Lind hadde valgt å stjele henne over på sitt team.

- Du er så god, og det du var med på å skape på scenen i dag var så fint, at det ville vært en skam om du ikke gikk videre. Så det er vel fortjent at du går videre. Jeg er veldig glad for å ha deg på mitt lag, svarte Lind.