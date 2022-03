Radcliffe er ikke klar for å spille Harry Potter igjen

– Det er ikke noe jeg er interessert i å gjøre akkurat nå, sier den britiske skuespilleren i et intervju med New York Times.

Spørsmålet kom opp i kjølvannet av at Chris Columbus, som har regissert to av Harry Potter-filmene, nylig sa at han gjerne vil filmatisere teaterstykket «Harry Potter og Barnets forbannelse». Dette er et todelt teaterstykke, skrevet av Jack Thorne, John Tiffany og J.K. Rowling, og teppet gikk opp for premiere i London i 2016. Her møter vi Harry Potter som voksen trebarnsfar, og som travel ansatt ved Magidepartementet.

Tidligere i år ble Radcliffe gjenforent med sine skuespillerkolleger fra filmene. Da stilte både han, Emma Watson og Rupert Grint opp i et spesialprogram om Harry Potter på HBO.

Men å spille Potter igjen, det er en ganske annen ting, framholder Radcliffe.

– Å gå tilbake nå ville vært en så stor livsforandring. Man skal aldri si aldri, men folkene i «Star Wars» ventet i rundt 30–40 år før de vendte tilbake. For meg har det bare gått ti, sier han videre til New York Times.