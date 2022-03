Nok en trønder duellerte i kveldens «The Voice»

Så langt har allerede fem trøndere gått videre til neste runde av sangkonkurransen.

Fredag kveld var det Axel Frønes (31) fra Åfjord sin tur til å duellere, i nest siste duell-program i år.

- Tatt på senga av de rørende historiene

Axel duellerte med Goda Levickaite (20) fra Seim i Nordhordland. Sammen sang de Emma Steinbakken-låta «Jeg glemmer deg aldri».

I forkant av duellen fortalte Goda at Axels blind-audition var «det sykeste hun hadde sett».

- Jeg satt og tenkte, herregud, ikke grin, liksom.

Og mentor Matoma ble fredag kveld spesielt rørt, ikke bare av fremførelsen til de to, men også av at både Axel og Goda sang for besteforeldre som har gått bort.

- Det er veldig stort å kunne hedre noen som har betydd så mye for deg oppgjennom oppveksten, med en sånn fremføring. Det er det ingen som kan ta fra dere, og er helt magisk. Jeg ble så tatt så på senga av de to rørende historiene der, sa Matoma mens tårene trillet.

- Kanskje et av de tøffeste valgene

Men det holdt likevel ikke hele veien for Axel i duellen. Fredag kveld valgte mentor Matoma å ta med seg Goda videre.

- På hver deres måte er dere så fine begge to, og dette er et ekstremt vanskelig valg. Kanskje et av de tøffeste valgene mine, men jeg må ta et valg. Magefølelsen min sier jeg må gå for Goda, sa Matoma.

Ingen av de andre mentorene valgte å «stjele» Axel, og med det ble «The Voice»-reisen over for trønderen.