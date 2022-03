To av tre trøndere videre etter «The Voice»-dueller

Fredag kveld var det dags for årets første duell-program i «The Voice».

De tre trønderske deltakerne Ane Marit Hølås (28), Erlend Engh Johnsen (31) og Kine Kleveland (25) deltok alle i kveldens program - men bare to av dem gikk videre til neste runde.

Mentorene måtte velge blant sine egne

I duell-rundene setter mentorene sammen to deltakere fra sitt eget lag og velger hvilken låt disse to skal synge sammen. Når opptredenen er ferdig, må mentoren ta stilling til hvem av de to vedkommende ønsker å ta med seg videre til neste fase, som er knockout.

Ane Marit duellerte med sangen «Colors Of The Wind» fra Walt Disneys «Pocahontas». Erlend måtte bryne seg på Walk the Moon-låta «Shut Up and Dance», og Kine sang The Cure-låta «Friday I’m In Love».

Toget er imidlertid ikke gått dersom man ikke blir valgt videre av sin egen mentor. I duellfasen er det nemlig slik at de andre mentorene kan «stjele» deltakeren som ikke går videre. I løpet av duellfasen kan hver enkelt mentor «stjele» inntil to deltakere på denne måten.

Ingen ville «stjele» i knockout

Ane Marits mentor, Matoma, valgte å ta med seg Ane Marit videre. Det samme gjorde han i duellen til Erlend, som også gikk videre til neste runde.

Det ble imidlertid ikke innertier for alle tre. Mentor Ina Wroldsen velger å ta med seg André videre. Siden ingen mentorer ville «stjele» Kine, er «The Voice» dermed over for henne.