Mer Netflix for Lohan

Den amerikanske skuespilleren og strømmetjenesten har skrevet en avtale som innebærer to nye filmer. Dermed blir det tre filmer med Netflix i og med at hun allerede har kapret hovedrollen i julekomedien «Falling for Christmas», som får premiere senere i år, melder Variety.

Hva de to nye filmene skal hete, eller hva de skal handle om, er så langt ikke kjent.

Robert Pattinson om «Batman»-rollen: – Skummelt Robert Pattinson er blitt en rutinert skuespiller. Men likevel: Enkelte roller går man inn i med ærefrykt.

Lindsay Lohan slo igjennom som 11-åring med «The Parent Trap» (1998). Hun landet også store roller i «Freaky Friday» og «Mean Girls», og havnet på Hollywoods A-liste. Men etter 2010 trakk hun seg gradvis tilbake fra rampelyset. Siden har hun blant annet bodd i Europa og Dubai, spilt i noen utvalgte independentfilmer – og gjort sporadiske innhopp på underholdningsarenaen.