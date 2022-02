Deler fjerde sesong med «Stranger Things» i to – og røper at det blir den nest siste

Volum 1 har premiere 27. mai, mens Volum 2 kommer 1. juli, melder strømmetjenesten og henviser til et brev fra serieskaperne Matt og Ross Duffer.

Der skriver de at fjerde runde med «Strangers Things» har vært den mest utfordrende sesongen hittil å lage – men også den mest takknemlige.

– Alle involverte er ekstremt stolte av resultatet, og vi kan knapt vente med å dele det med dere, skriver Duffer-brødrene i brevet, som de innleder med «Hei nerder!».

Duffer-brødrene henviser til ni manus, over åtte hundre sider, nesten to år med filminnspilling, tusenvis av visuelle effekter filmet og en varighet som er nesten dobbelt så lang som noen av de foregående sesongene.

Men samtidig som «Stranger Things»-fansen kan glede seg over at to og et halvt års ventetid er over, så er også fjerde sesong «begynnelsen på slutten», ifølge brevet:

– For syv år siden planla vi den fullstendige historien for «Stranger Things». Da forutsa vi at fortellingen ville vare fire til fem sesonger. Den viste seg for stor til å fortelle i fire, men – som dere snart kan se selv – så stormer vi mot vår finale, skriver Duffer-brødrene og sier det rett ut:

– Sesong 5 vil bli den siste.