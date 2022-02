Bare en knapp måned etter at komiserien hadde hatt premiere, meddeler den amerikanske TV-tjenesten Hulu at «How I Met Your Father» får en andre sesong, skriver Hollywood Reporter.

Serien, med Hilary Duff i hovedrollen – og Kim Cattrall med på laget – er en spin-off på den svært så populære og prisbelønte serien «How I Met Your Mother», som ble sendt i ni sesonger mellom 2005 og 2014.

Sesong to kommer til å bestå av 20 episoder, dobbelt så mange som den nåværende sesongen, og utspiller seg i likhet med «How I Met Your Mother» i New York.

To av seriens karakterer bor til og med i samme leilighet som Ted, Marshall og Lily (Josh Radnor, Jason Segel og Alyson Hannigan) gjorde i «How I Met Your Mother».