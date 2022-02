Disney-serien viet Obi-Wan Kenobi får premiere 25. mai

Det opplyste Disney-sjef Bob Chapek onsdag, melder Deadline.

Der vender Ewan McGregor tilbake i rollen som den unge Obi-Wan – iallfall en noe yngre utgave: McGregor er blitt 50 år, og følgelig bare 12 år yngre enn da Alec Guinness spilte den eldre utgaven i første «Star Wars»-film i 1977.

Ewan McGregor entret rollen som den kappekledde Jedi-ridderen første gang i 1999 og til og med tredje film i den «nye» trilogien, som kom i 2005.

Å vende tilbake til dette universet og få gjøre en hel serie om Obi-Wan Kenobi, gjør McGregor svært lykkelig, sier han i et intervju med Forbes:

– Etter å ha laget de første tre filmene og levd gjennom en mottagelse ute i verden som ikke alltid var strålende, er det ganske interessant å møte den generasjonen vi laget disse filmene for, som var barn da og nå er i slutten av tenårene eller tidlig i 20-årene, og som elsker dem nå. For dem var dette deres «Star Wars»-filmer. For oss var det originalfilmene fra 70-tallet, men for dem var det våre filmer som var deres «Star Wars».

Handlingen utspiller seg ti år etter dramatikken i «Star Wars: Revenge of the Sith», der «Ben» så bestevennen og Jedi-lærlingen velge det onde. Regien er ved Deborah Chow, som også hadde regi på flere episoder av «The Mandalorian».

Hayden Christensen blir på ny å se som Darth Vader. I andre roller dukker Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell og Benny Safdie opp.

Strømmetjenesten Disney+ har i dag 129,8 millioner abonnenter verden over, noe som er 11,8 millioner flere enn ved utgangen av forrige kvartal, ifølge Deadline.