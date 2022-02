Anniken jobber med «kjærlighetsmønster». Hva er det?

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 32 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #154: Anniken Lien Mathisen (52) ønsker å lære Marie og lytterne hennes å bli bevisst på kjærlighetsmønsteret sitt. Hun sier også at en skal skrive ned hva en ønsker og hva slags forventninger en vil ha i et forhold. For hun mener at en skal ha sine krav!

