Se Singelkrisa-Marie date på TV

- Jeg ønsket å bli kjent med Øystein, han er en eventyrlysten mann som ikke tar A4-livet på alvor. Dette tenkte jeg kunne passe meg bra. Det var et utrolig spennende konsept, og jeg likte ideen om at noen hadde tenkt at jeg kunne passe med han, forteller Marie Jacobsen til Trd.by.

- Men det er noe som skjer som gjør at tårene triller. Jeg gråter som regnet!

Rett på nyåret sparket TV 2 i gang et nytt datingkonsept: «5 i uka». Måneder med dating komprimeres ned til én uke, der fem håpefulle friere flytter inn hos sine utkårede, for å konkurrere om å bli den som sitter igjen når uken er omme.

Underveis må de bryne seg på konkurranser, quizer og aktiviteter. De må også prøve å imponere både venneflokken og sin mulige fremtidige svigerfamilie, heter det fra programhold.

I åttende episode, med sendetid på intet mindre enn valentinsdagen, dukker Jacobsen, kjent for mange som Trd.bys Singelkrisa-Marie, opp som frier.

- Siden jeg ekstrovert passet det meg midt i blinken å bo med fire andre jenter, det var superkoselig. Underveis i programmet tenkte jeg like mye på om jeg ønsket han, som på selve konkurransen om å bli valgt. Jeg gleder meg til å se det på TV!