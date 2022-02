Youtube gjør endringer

Denne uka begynte Youtube utrullinga som skal gjøre det enklere å reagere til videoer mer aktivt. Det skriver tek.no.

Endringene gjelder for videoer vist i fullskjerm, der det blir et synlig panel nederst i vinduet. Her skal blant annet tommel opp- og ned-funksjonen være fullt synlig. Det samme gjelder kommentarfeltet, som skal kunne velges direkte fra panelet, ifølge The Verge.

YouTube has a new Video Player UI on mobile devices now (being rolled out on both Android & iOS devices), with direct access to buttons like Like/Dislike, Sharing, and Comments. #YouTube pic.twitter.com/lbfVk8ksTu