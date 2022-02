Steenstrups Pørni er tilbake allerede denne måneden

Strømmetjenesten slipper alle episodene denne søndagen, og samtidig er en liten teaser fra andresesongen klar, fremgår det av pressemeldingen.

– Nå har vi gått svanger med sesong to i noen måneder, og jeg gleder meg til å vise den fram. Også er jeg litt bekymret, så klart, for at ikke alle synes at ungen er like fin som det jeg gjør, sier serieskaper Henriette Steenstrup – som spiller den til tider hardt prøvede alenemoren.

– Pørni sjonglerer fortsatt unger, foreldre og skjebner, og må ta noen oppgjør med folk i livet sitt. Det er fortsatt en lys serie, men det er noen mørke ting i Pørnis liv, sier Steenstrup videre.

«Den nye sesongen plukker opp tråden noen måneder etter sist. Sorgen over søsteren Annes bortgang er ikke over, og samtidig sliter hun med å håndtere at eksen Bjørnar venter barn med en annen kvinne. Pørni sliter med å finne ut hvem hun vil være – og må balansere sine egne utfordringer mens hun prøver å stille opp for sine døtre», heter det fra Viaplay om handlingen i den nye sesongen – der også Odd-Magnus Williamson dukker opp.

– Han spiller en fyr som virker for god til å være sann, avslører Steenstrup om den saken.

Kjente fjes fra første runde ut dukker også opp, som Nils Ole Oftebro, Henrik Mestad, Ulrikke Døvigen, Agnes Kittelsen, Jan Gunnar Røise, Gunnar Eiriksson, Deniz Kaya, Vivild Marie Falk Berg, Ebba Jacobsen Öberg og Jon Ranes. Charlotte Blom står for regien.

Serien er blitt både en seer- og kritikerfavoritt. Ikke minst fikk Steenstrup European Script Award, som ble utdelt under Geneva International Film Festival i fjor. Da hadde hun allerede to Seriekritikerpriser på peishylla, for både beste norske skuespiller og beste norske komedie.

Det er meldt at det også vil komme en tredje sesong om livet til Pørni, da Viaplay ga grønt lys til ikke bare én, men to nye sesonger etter at suksessen med førstesesongen var et faktum.