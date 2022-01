Nicholas (32) mener det er oppskrytt å ha kjæreste. Selv er han lykkelig med sin Siri

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 32 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #152: Nicholas Lund (32) mener at det er oppskrytt å ha kjæreste. Selv er han lykkelig med sin Siri. Han mener at lytterne ikke skal tro at om du får deg kjæreste, så løser alt seg. Marie på sin side er for så vidt enig, men har sine motargumenter.

