Trønderen Øyvind (28) synger på The Voice: – Med en gang det røde lyset på kamera skrus på, blir det veldig skummelt

– Jeg kom på scenen, pustet inn et par ganger og så på publikum og tenkte bare at dette var en vanlig konsert. Så begynte jeg å spille og la merke til de fire stolene foran meg. Da ble jeg j*vlig nervøs, sier Øyvind Weiseth (28).

Siden 2018 har 28-åringen fra Halsa satset alt på musikkarrieren. Mye av tiden har han tilbrakt i studio midt i Trondheim sentrum, i Krypten til Tre Små Kineseres Ulf Risnes.

Fredag kveld blir han å se på scenen i TV 2-programmet The Voice.

– Det er en unik mulighet til å få vist fram litt mer hvem jeg er, for et større publikum, rett og slett, sier Weiseth.

Følte seg som en superstjerne

I 2017 ble han ferdig med bachelorgraden i sang på Paul McCartney-skolen i Liverpool. Da bar veien videre til Trondheim, hvor han har vært aktiv i musikkmiljøet siden. Han deltok også i «Idol» på TV 2 i 2018 og endte blant topp 15.

Men de scenene han har spilt på til nå, må la seg overskygge av sceneopplevelsen på fredag.

– Det å stå på den scenen, det var den beste seneopplevelsen jeg har vært med på. Folk elsker den konkurransegreia. Publikum blir sykt engasjert. Det er noe annet enn når man spiller konsert på Antikvariatet – selv om jeg elsker det også. Det er intimt, The Voice er det motsatte. Det er en storslått TV-drøm. Du føler deg litt «superstar» når du står der, sier Weiseth.

En lærdom han har tatt med seg fra Idol-deltagelsen til The Voice, er ikke å være redd for å være seg selv, forteller han.

– For med en gang det røde lyset på kamera skrus på, blir det veldig skummelt. Da vet man at alt man sier er allemannseie. Og det var kanskje litt skummelt i starten da jeg var med på Idol. Spør du vennene mine er jeg en åpen bok. Jeg er en ærlig fyr. Det å tørre å være den samme personen på TV som på privaten, er det viktigste jeg har tatt med meg videre, sier Weiseth.

– En «fight or flight»-greie

Weiseth fremfører låten «Gravity» av Susanne Sundfør under sin «blind audition» – foran mentorene Espen Lind, Ina Wroldsen, Matoma og Yosef Wolde-Mariam.

– Hvilken låt du velger betyr veldig mye. Det lærte jeg også fra deltagelsen i Idol. Låtvalg er noe du må tenke lenge på – og få rett. Så kom venninna mi med forslaget om å synge den, og jeg bare forelsket meg helt i låta, den var så fin. Teksten traff meg helt sykt. Det er litt artig å utfordre seg selv litt med vanskelige låter, sier Weiseth.

Han beskriver opplevelsen av å gå opp på The Voice-scenen og synge slik:

– En slags eufori-følelse. Det var et adrenalinkick, en «fight or flight»-greie som tok over. Jeg var «in the zone». Det var nesten som om jeg så meg selv utenfra liksom, sier han.