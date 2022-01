Netflix-serien er både elsket og hatet. Nå blir det flere sesonger

Serien har fått mye kritikk, ikke minst var første sesong i hardt vært. Da Emily entret Paris var det nemlig mange som mente at det var et svært så stereotypt Frankrike og Paris som møtte den moteinteresserte amerikaneren. Likevel: Serien har klart å klore seg inn på topp-ti-listen over strømmetjenestens mest populære serier.

Ikke minst hadde sesong to litt av en premierehelg da den entret TV-skjermene 22. desember. Den toppet rett og slett listen i 94 land med 107,6 millioner sette timer i tidsrommet fra 22.–26. desember, melder Netflix.

Men heller ikke andre sesong har sluppet unna kritikk. Ukrainas kulturminister har sendt inn en klage til Netflix fordi han mener serien fremstiller ukrainere på en fornærmende måte. I denne sesongen møter nemlig Emily en ukrainsk kvinne som heter Petra, spilt av ukrainske Daria Pantsjenko. På en reise sammen med Emily, begår Petra butikktyveri. I serien har hun også dårlig smak–og frykter å bli sendt tilbake til hjemlandet.

BBC viser til ukrainske medier, som melder at statsråden har sendt et brev til Netflix for å klage over måten Petra er fremstilt på.