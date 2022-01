Rådebank parkerer etter tredje sesong

20 januar går teppet opp for første episode i den tredje og avsluttende sesongen.

– Det er naturlig nok både fint og litt leit. Fint at vi fikk tillit av NRK P3 til å fortelle historien hele veien, leit at jeg ikke lenger skal dikte i dette «Wunderbaumuniverset» som har vært så altoppslukende for meg i fire år, sier serieskaper Linn-Jeanethe Kyed.

– Vi ønsker også i denne sesongen å vise hva usunne idealer kan gjøre med folk i tillegg til å rokke ved etablerte kjønnsroller, fortsetter hun – og understreker at det er eget valg å legge ned serien etter den tredje runden. Men det er med tungt hjerte hun avslutter reisen, legger hun til, og sier til P3.no:

– Jeg hadde virkelig ikke sett for meg at det skulle bli så stort. Jeg har vært usikker på om dette skulle være noe som nådde fram i det hele tatt. Det har lønnet seg å være tett på miljøet, og at de har gitt oss tilbakemeldinger. Jeg tror folk har følt at de har fått se noe ekte.

Serien vant sju priser under Gullruten 2021, blant annet i klassene beste dramaserie, beste skuespiller (Odin Waage), beste regi (Daniel Fahre) og beste manus (Linn-Jeanethe Kyed).

«Rådebank» vant også Seriekritikerprisen 2021 i kategorien årets TV drama, og serien ble videre tatt ut til hovedkonkurransen på «Festival de la Fiction de La Rochelle» i 2021 – og var nominert til beste europeiske TV-drama.

Serien sendes også på NRK1 lørdager fra 22. januar, framgår det videre fra kanalhold.