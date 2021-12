«Mr. Big» beskyldt for seksuelle overgrep – er ikke under etterforskning

– Det er ingen etterforskning som pågår, sier Drake Madison i Los Angeles-politiet til Deadline torsdag ettermiddag.

Det var Hollywood Reporter som samme dag bragte en omfattende sak der de to kvinnene som ikke står frem med navn, forteller om hendelsene i 2005 og 2014 og betegner det som seksuelle overgrep som skjedde uten samtykke.

Bransjebladet har også snakket med folk rundt dem. Begge oppsøkte Hollywood Reporter separat for å dele sine historier, som skal ha blitt trigget av all medieomtalen av den nye HBO Max-serien «And Just Like That» – der Noth er med i første episode.

Kvinnen kalt Zoe skal ha vært i kontakt med politiet i Los Angeles, men skal ifølge Deadlines kilder ikke ha levert inn en formell anmeldelse mot Chris Noth. Derfor er det heller ikke blitt satt i gang noen etterforskning, noe som også Los Angeles Times skriver.

Advokatene til Chris Noth opplyser til Deadline at de vil samarbeide fullt ut om så blir tilfelle. Noth avviser fullstendig beskyldningene om de angivelige overgrepene, og sier i en uttalelse:

– Disse beskyldningene mot meg, fremmet av personer som jeg møtte for årevis, tiår, siden, er fullstendig feilaktige.

Noth hevder videre at det var samtykke i begge tilfeller, og sier:

– Det er vanskelig ikke å stille spørsmål ved tidspunktet disse historiene fremkommer. Jeg vet ikke sikkert hvorfor de dukker opp nå, men jeg vet én ting: Jeg begikk ikke overgrep mot disse kvinnene.