Nicolas Cage spiller seg selv i actionkomedie

Her spiller filmnestoren en slags versjon av seg selv.

I opptakten til «The Unbearable Weight of Massive Talent» får vi lære skuespilleren Nick Cage å kjenne, en mann som nå står uten både oppdrag og penger. Men så blir han tilbudt én million dollar for å være med på en bursdagsfest på Mallorca – for en mafiaboss som også er stor Nick Cage-fan. Mafiabossen spilles av Pedro Pascal, melder TT.

Herfra er det duket for forviklinger, slik tilfellet ofte er med actionkomedier. Cage rekrutteres nemlig av en CIA-agent og tvinges til å leve opp til action-myten om seg selv – og må ty til gamle stunt-kunster for å redde både seg selv og familien.

Om filmen og samarbeidet med regissør og manusforfatter, sier Cage til Entertainment Weekly:

– Jeg var ikke så ivrig etter å spille en versjon av meg selv, men da Tom sendte manuset til meg minnet Nick meg litt om Jerry Lewis' Buddy Love i «The Nutty Professor». Jeg har alltid beundret hva han fikk til der.

I januar får vi imidlertid først se Cage i en svært så kritikerrost rolle; Han spiller einstøing i den originale filmen «Pig».