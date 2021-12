Nye profiler i «Bloggerne» på nyåret

Den nye sesongen byr også på gjensyn med Martine Lunde, Alexandra Joner, Emma Ellingsen, Monica Nyhus og Eveline Karlsen.

Men to nykommere har også mønstret på, fremgår det videre av pressemeldingen.

– Livet deles på en mye tettere måte med «Bloggerne» og jeg er spent på å se resultatet, sier Sara Emilie Tandberg.

Hun er kjent som en av landets største mammablogger, og hun ble priset i kategorien «Årets influencer livsstil» under årets Vixen Awards.

Gisle Agledahl, som også er nykommer, er ikke minst kjent fra NRK-seriene «Jævla homo» og «Innafor». I «Boggerne» får seerne følge ham når han flytter fra Oslo og følger småbruk-drømmen.

– Jeg tok over en gård, fikk meg et par griser og arrangerte Pride på bygda. Det har vært et eventyr, men det har ikke bare vært enkelt, sier den nyslåtte «Bloggerne»-profilen.

Sesong 16 får premiere 3. januar på TV 2 Play og TV 2 Livsstil.