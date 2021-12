Her er «Hjem til jul»-skapernes nye juleserie

– Jeg spiller en crooner som ikke alltid har fått det helt til – og som har litt lite kontroll over temperamentet sitt, sier Dennis Storhøi om sin nye rolle.

Han er en av mange kjenninger som dukker opp i den musikalske dramaserien «Julestjerna» på TV 2. Vi ser ham i rollen som Aksel, en mann som når vi først møter ham underholder på et kjøpesenter – med egnede svisker. Men den gode stemningen uteblir, Aksel blir overmannet av et voldsomt raseri når senterets kunderadio overdøver konserten hans.

– Det var en herlig scene å gjøre. De som spilte vektere tok oppgaven med å få meg kastet ut på særdeles stort alvor, så hele opplevelsen ble veldig realistisk, ler Storhøi – som også har sympati med sin karakter.

– Han er en mann som gjerne vil betale regningene sine, og da ender det opp med at han takker ja til oppdrag han kanskje ikke er helt bekvem med.

Storhøi selv kan melde om stor trivsel på settet med et rikt sammensatt cast. Han sier til NTB:

– Per-Olav Sørensen har en sjelden teft når det gjelder å sette sammen skuespillere. Det funker hver gang.

Skuespilleren er for øvrig ingen førstegangsreisende når det kommer til juleseriesegmentet. Vi ser ham også i nevnte Sørensens julekalenderserie «Hjem til jul», på Netflix.

– Den mottakelsen «Hjem til jul» fikk, var helt enorm. Midt i all nedstengingen og alle restriksjonene vi tidvis har måttet leve med, så får disse julete seriene og filmene en helt spesiell appell, virker det som. Ja, jeg tror det er plass til «Julestjerna» også, sier han.

Fakta om «Julestjerna» Ny TV 2-serie, i komidrama-segmentet.

Serien er produsert av The Global Ensemble med flere fra teamet bak «Hjem til jul» om bord.

Serieskapere er Julie Skaufel, Miriam Larsen og Joachim Skage, mens Torstein Bjørklund har regi. Per-Olav Sørensen er også med både på regi- og produsentsiden, mens Petter Baden tar seg av musikken.

Serien får premiere fredag 3. desember på TV 2 Play, der to nye episoder blir tilgjengelig hver fredag. På TV 2 kan du følge serien fra 19. desember med en ny episode hver dag fram til det vises dobbeltepisode 23. desember.

Serien består av totalt seks episoder.

Herlig ærlighet

Under innspillingen fikk Dennis Storhøi blant annet bryne sine skuespillerkrefter mot Maja Christiansen, som spiller «Filippa»: En kristen popstjerne med et komplisert privatliv.

– Det starter kranglete, men så setter de mer og mer pris på ærligheten hos den andre. Min karakter er jo ikke vant til at folk gir henne kritikk. Hun er vant til å leve uten motstand, og på en måte synes hun det er litt herlig at Aksel er så ærlig, sier Christiansen, kjent fra blant annet «Rådebank».

Hun sier videre om handlingen:

–Vi følger åtte personer som alle er med i et talentprogram, à la «Stjernekamp». De har alle sine utfordringer de strever med privat. Men showet skal leveres – og til slutt skal beste juleartist kåres. Siden handlingen er satt opp mot jul kan vi love skikkelig julestemning – hele veien.

Både Storhøi og Christiansen måtte utfordre seg selv med diverse sangscener. Christiansen forteller at hun har sunget mye til «hjemmebruk», men her skulle hun for første gang stå på en scene – og synge ut til publikum.

– Vi fikk sånne greier i ørene, slik at jeg kunne høre musikken. Men de som satt i salen hørte bare stemmen min, så for dem var det en akustisk fremførelse. Det gjorde det hele ekstra skummelt, medgir Christiansen.

– Sånn var denne innspillingen. Man fikk bare kaste seg ut i det – og håpe på det beste, supplerer Storhøi.

En boost

Odin Waage er sentral i serien i rollen som «Didrik», en tidligere barnestjerne som ikke kommer seg helt videre i livet. Ameli Agbota spiller «Maria», som blir tvunget til å forsøke seg på et comeback – mens Abdulhakim «Hkeem» Hassane har ikledd seg rollen som rapperen «Pushvarsel».

Hilde Lyrån på sin side spiller sprudlende «K-La», Håvard Bakke den folkekjære «Carsten Morten» – mens Hannah Karine Giske spiller veganeren «Olea».

Og det stopper ikke der: Nils Ingar Aadne, Audun Sandem, Sanne Kvitnes, Øystein Røger, Vivild Marie Falk Berg, Lisa Tønne, Sølje Bergman og Christer Torjussen blir også å se utover i serien – som teller seks episoder.

Christiansen tror at med et så bredt cast så vil alle seere, uansett alder eller bakgrunn, finne noen de kan identifisere seg med.

– Vi spiller rett og slett helt vanlige mennesker, folk som strever med sitt. Det er mye varme og humor her, og så har vi jo villet skape julestemning, sier Storhøi, som karakteriserer det som en boost å spille mot nykommere i faget.

– Å spille mot unge folk, det er både forfriskende og inspirerende.