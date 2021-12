«Game of Thrones»-forfatter bønnfalt HBO om to sesonger til

Om skaperen av «A Song of Ice and Fire»-serien, som er tittelen bøkene samles under, hadde fått viljen sin ville vi fått se ytterligere to sesonger, melder TT.

Avsløringen kommer i en ny bok, skrevet av den amerikanske journalisten James Andrew Miller, og bygger på uttalelser fra Martins agent Paul Haas. Det er Haas som forteller om Martins uro for at fortellingen skulle bli forhastet.

– George fløy til New York for å spise lunsj med Plepler (daværende HBO-sjef) og bønnfalt ham om å lage ti sesonger med ti avsnitt, siden det fantes tilstrekkelig med materiale og for at det skulle bli en mer tilfredsstillende og underholdende opplevelse, sier Haas i boken «Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontier».

HBO-sjefene skal ha nappet på ideen, ifølge EOnline , men showrunnerne David Benioff og Dan Weiss var trøtte og ville gå videre. Dermed stoppet «Game of Thrones» etter åtte sesonger, og avslutningen i 2019 skuffet mange av fansen.

– George elsker Dan og Dave, men etter sesong fem begynte han å bekymre seg over veien de tok fordi George vet hvor historien bærer. Han begynte å si til dem «dere følger ikke min mal», røper Haas, mens Martin selv sier han ville foretrukket at serien varte i ti år.

– Jeg tror det ville gitt oss litt mer tid i de senere sesongene for å avslutte.

George R.R. Martin skriver fremdeles på siste bind i bokserien.